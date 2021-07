Fiskere er kvalifiserte til å fortelle stedet for sjøfartsanlegg, M.E.P.

EU-parlamentet (MEP) sa onsdag at fiskere burde ha en mening om plasseringen av kystvindparker.

I følge MEPs vil bygging av marine gårder ha en alvorlig negativ innvirkning på marine og fiskeri, og EU ønsker å beskytte fiskernes levebrød.

De fleste av dem stemte for at fiskere og andre interesserte kan delta i avgjørelser om funn og bygging av vindparker.

De viser at 80 prosent av alle EU-fiskefartøyer er berørt av bygging av kystfiske og småskalafiske, spesielt vindparker til sjøs.

Sjøluft er en viktig del av republikkens innsats for å redusere klimagassutslipp og oppnå målene for klimaendringene.

Multinasjonale energiselskaper planlegger å investere milliarder av euro for å bygge vindparker i Irske hav de neste årene.

SSE, en del av Airticity-eide gruppen Renewables, sa nylig at de kunne bruke opptil 6 milliarder dollar på forbedringer på østkysten.

Kompensasjon

Norges Stotcraft, Tysklands Innoji og det statlige ESP har nylig begynt å planlegge havvindmølleparker nær Dublin.

Europaparlamentet ønsker at medlemslandene skal yte erstatning til fiskefartøyeiere som er berørt av vindparker og sørge for at de som driver nær disse kraftverkene kan få forsikring.

MEPs krever også videre forskning på hvordan man kan unngå og minimere de negative effektene av havbunnen.

De mener at medlemslandene bør sørge for at vindparker holdes borte fra fiskefelt og bare bygges der de garantert ikke har noen betydelig miljø-, miljø- eller sosial innvirkning.

Europeiske politikere sier at andre systemer, som flytende luft, hydrogen og solenergi, vil være mer egnet for fiskeområder.

Nederlandsk M.E.P. Peter van Dylan påpekte at fiskere er de eldste brukerne av havet.

“De lever av seg på vannet, så det er fornuftig at denne sektoren skal få en avgjørende stemme i form av effektiv deltakelse snarere enn en konsultasjon,” sa han.