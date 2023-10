Fitbit Charge 6, en tracker som får deg til å føle deg bra

Velvære og sport, dette er de to ledemotivene til Fitbit Charge 6. Mellom innsamling av data relatert til sportsaktiviteter og søvnovervåking, har denne trackeren som mål å forbedre vår fysiske tilstand og velvære. Men kommer han dit?

Fitbit kommer tilbake med sjette generasjon av sitt tilkoblede armbånd: Charge 6. Det er for tiden den mest avanserte modellen i Fitbit-tilbudet og det første tilkoblede armbåndet utviklet under Googles støtte (Google kjøpte Fitbit i 2021). Dette oppkjøpet betyr også ankomsten av betalingssystemet YouTube Music, Google Maps og Google Wallet i denne nye aktivitetsmåleren.

Men før vi utvikler disse punktene, la oss fokusere på de generelle egenskapene til produktet. Estetisk ligner Charge 6 på forgjengeren. Vi ser nesten samme design, stilig og raffinert, mens 1,04-tommers AMOLED-skjermen er i alltid-på-modus.

Vi kan også legge merke til returen av den fysiske knappen på kanten av skjermen som lar deg gå tilbake under forskjellige funksjoner. Dette bør være betryggende for de som ikke er komfortable med full berøringsskjerm.

Funksjonelt lar Charge 6 deg måle nivået av oksygen i blodet (SpO2), elektrodermal aktivitet (stress), EKG (elektrokardiogram), kroppstemperatur om natten og selvfølgelig hjertefrekvens. I dette tilfellet kan denne funksjonen deaktiveres (det kan være avhengighetsskapende å se på pulsen din), og en melding vil varsle deg hvis pulsen din opplever en betydelig endring. Til slutt inkluderer Charge 6 en trinnteller og kan spore søvnen din.

Generelt er alle disse målingene spesielt nøyaktige. Imidlertid er målinger relatert til elektrodermal aktivitet (EDA) mer grunnleggende. Charge 6 tilbyr en avspenningsøvelse som lar deg plassere pekefingeren og tommelen på sidene av armbåndets skjerm i noen minutter for å spore puls og pust. Vi sikter faktisk ikke til noen reelle konkrete resultater.

Søvnsporing er veldig attraktivt. Trackeren indikerer våknetid, varigheten av natten, varigheten av dyp søvn, varigheten av paradoksal søvn, gjennomsnittlig puls for natten eller søvnprofilen din over flere dager. Litt ekstra: Charge 6 har vekkerklokke.

Når det gjelder sportsaktivitet, tilbyr Fee 6 førti aktiviteter: turgåing, løping, svømming, kampsport, CrossFit, dans, innendørs klatring, roing eller kroppsbygging.

For eksempel viser «Running»-funksjonen løpehastighet i sanntid, tilbakelagt distanse, øktvarighet, pulsvariasjon eller energiforbruk i kalorier.

Et annet eksempel: en svømmeøkt. Charge 6 viser svømmeøktens varighet, antall runder, svømt distanse, gjennomsnittshastighet, bassenglengde og antall forbrente kalorier. Mindre ulempe: Berøringsskjermen blir mindre responsiv når den er våt.

For de som driver med innendørssport kan vi merke oss at Charge 6 kan kobles til enkelte maskiner via Bluetooth.

Som vi nevnte, integrerer Payment 6 betalingssystemet Google Maps, YouTube Music og Google Wallet. For det første er Google Maps tydelig presentert som en forenklet versjon av appen slik vi kjenner den. Skjermen angir ruten du skal ta i form av piler og viser seg å være veldig praktisk mens du reiser.

Når det gjelder musikkadministrasjon, lar Charge 6 deg kontrollere YouTube-musikk fra sikkerhetskopiskjermen. Vi kunne imidlertid ikke finne Spotify…

Nå kommer jeg til de noe skuffende punktene til denne trackeren. Charge 6 viser en liten mengde data på den lille skjermen. Derfor er Fitbit-appen (som kan lastes ned på smarttelefonen din) avgjørende for å følge forskjellige målinger. Vi skulle gjerne hatt litt mer pålitelighet for dette høykvalitets tilkoblede armbåndet (det er fullt mulig å ha spilløkten din uten smarttelefonen din, og synkronisering finner sted så snart du kommer i nærheten av det).

Dessuten er Charge 6 egentlig ikke for avanserte idrettsutøvere. Ikke forvent å etablere omfattende sportstrening. Dette kan virke logisk, men det trenger ytterligere avklaring.

Til slutt krever Fitbit 7 dagers batterilevetid for sitt sjette generasjons tilkoblede armbånd. Faktisk hadde vi 4/5 dager med autonomi med intensiv bruk og testing som kreves.

Fitbit Charge 6 er tilgjengelig for €159,95, eller €20 mindre enn Charge 5. Tre farger er tilgjengelig for salg: svart, keramikk og korall. Merk at et 6-måneders premium Fitbit-abonnement er inkludert ved kjøp av Pay 6.

+

Generell nøyaktighet av trackeren

Et elegant og avslappet design

Førti sportsaktiviteter vil bli tilbudt

En fin måte å engasjere seg i sport eller forbedre din fysiske tilstand

Den –

Sportsprogrammer er begrenset

De små dataene som vises på sporingsskjermen er avgjørende for appen

Ingen Spotify

Avslapningsøvelser er egentlig ikke effektive

For dyrt for en tracker

Så, sprekker vi?

Fitbit Charge 6 er interessant i to tilfeller. I det første tilfellet må du øke din fysiske aktivitet eller bare ta opp sport. Charge 6 vil svare på dine behov og fungere som en liten coach, og oppmuntre deg til å flytte. I det andre tilfellet er du en relativt erfaren idrettsutøver og trenger å måle din fysiske aktivitet for å forbedre ytelsen. Også her vil Charge 6 møte dine behov ved å gi deg nøyaktige og pålitelige data om dine sportsaktiviteter. Du bør imidlertid ikke stole på å planlegge komplette lekeøkter. Til syvende og sist presenterer dette tilkoblede armbåndet et alternativ til de noen ganger dyre og imponerende sportstilkoblede klokkene. Men forvent ikke like mye funksjonalitet som en klassisk klokke eller spar mye på prisen… Og til tross for noen feil, oppfyller Charge 6 hovedformålet: å oppmuntre oss til å ta mer hensyn til helsen vår.

