Foreløpig er dette bare en gratis advarsel. Men det skal ikke undervurderes. Kunngjøringen om at Belgias gjeldsvurderingsbyrå Fitch har satt den på negativ vakt bør bety en slutt på en viss form for Vivaldis pedofili når det gjelder å rydde opp i offentlige finanser.

Peter Vanden Houte (ING): «Fremtidige belgiske valg bekymrer ratingbyråer»

Det er vanskelig å forestille seg at belgiske myndigheter skulle bagatellisere dette utallige oppfordringen til ordre om skjørheten i våre offentlige finanser. Vi må minne om at i november 2011, etter mer enn 500 dager uten regjering, fant de tilsvarende partiene en løsning på 2012-budsjettet som ved et trylleslag, og ble umiddelbart enige om å danne svensken. Det må sies at midt i statsgjeldskrisen har rentene steget til alarmerende nivåer, noe som har skapt frykt for store vanskeligheter med å låne i markedene.

Med hensyn til renten er situasjonen i dag ennå ikke bekymringsfull. Men hun er virkelig seriøs. Når budsjettmøtet nærmer seg, blir Belgia minnet om at landet umiddelbart må rette opp budsjettkursen.

Pierre-Yves Derman: «Skattereformprosjektet må revurderes»

I mellomtiden blir politiske partier minnet om behovet for å danne en regjering i 2024 uten forsinkelser. Og i prosessen, å inngå en reell regjeringsavtale. Ingen vil bli overrasket over å huske at programmet til Vivaldi-regjeringen er så vagt at det sier alt og det motsatte. Døren er åpen for kortsiktige avtaler.

Videre, siden lovgiverens begynnelse, har det vært svært få «vivaldianske» konvensjoner som kan skilles ut med «reformasjonsstempelet» med stor «R». Det har alltid vært den minste fellesnevneren. Og med det, selv om Vivaldi ikke er ledig, venter vi fortsatt på en reell reform av arbeidsmarkedet, pensjoner og skatter. Kort sagt, en Fitch-annonse kan redde Belgia, om et år eller to, fra å se ut som en kanin som sitter fast i en bils frontlykter. Denne kunngjøringen fra Fitch er faktisk gode nyheter…