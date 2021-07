Five Pirates Named WGCA American Scholars

Caroline hermes

Dorthea Forbrigd

Michelle Forsland

Julie Boysen Hillestad

Oda Sofie Kilsti

Fem kvinnelige golfere i East Carolina () har blitt kåret til 2020-21 divisjon I all-amerikanske lærde ifølge en kunngjøring fra Women’s Golf Coaches Association (WGCA) tirsdag.

Med valgene fra Hermes (to ganger) og Forbrigd (fem ganger), markerer det det 17. året på rad at minst to pirater har blitt kåret til All-America Scholars samme år (2005-nå).

Hermes, et av bare 19 flere WGCA-valg gjennom tidene for Pirates, dukket opp i fire arrangementer i løpet av sin andreårskampanje, hvor han i gjennomsnitt hadde 84,17 treff. Hun debuterte i sesongen på Palmetto Intercollegiate med en poengsum på 255 for å dele 59. Plassen i Welzheim, Tyskland, fulgte det med en score på 244 hull fra 54 hull på River Landing Classic før hun tok en 251 på Pinetree. Women’s Collegiate og en 260 på ECU påskeinvitasjon. Hermes, som spesialiserer seg på forretningsadministrasjon, har vært en to-gangs WGCA All-American Scholar, et fire ganger medlem av ECU Athletics Honor Roll, og ble utnevnt til medlem av American Athletic Conference All-Academic Team i 2020.

Forbrigd, som vant et automatisk bud til NCAA Baton Rouge Regional etter å ha vunnet American Athletic Conference-tittelen, postet fire topp-25-finish i løpet av fem arrangementer i vår. Han var i gjennomsnitt 74,00 slag og la ut et par 215 (71-72-72) 1 under par på AAC-mesterskapet. Forbrigd åpnet sesongen med en sjette plassering i Palmetto Intercollegiate (223), etterfulgt av uavgjort for 21. på River Landing (219), 46. på Briar’s Creek (228) og uavgjort for 20. på Pinetree. Women’s Collegiate. (225). Innfødte i Oslo, Norge, avsluttet karrieren med et karrieregjennomsnitt på 73,13 slag på 47 arrangementer (136 runder), det beste på programmet. Hun endte først i fem arrangementer og vant fire direkte for å gå sammen med 11 toppfemmere, 17 topp 10-er og 30 topp 20-plasser. Som en tre ganger valgt på alle konferanser, var hun i gjennomsnitt 74,00 slag i fem NCAA-postsesongrunder (to lagopptredener) og endte uavgjort til 28. (221/5) på Auburn Regional i 2019. ECU (Business Administration) som forfølger henne MBA, Forbrigd er den eneste fem-tiden WGCA All-American Scholar i programmets historie, et ti-gangs ECU-æresmedlem som atletisk leder, og et fire-gangs AAC-team valgt All-Academic.

Forsland, en overgang fra Oklahoma-staten, tjente sin femte karriere WGCA All-America Scholar-betegnelse. Han dukket opp i seks begivenheter (17 runder) i sin eneste sesong med Pirates med et sesongmessig slaggjennomsnitt på 74,53, og ble nummer tre på laget. I sitt åpningsarrangement iført lilla og gull la Forsland ut den første av sine fire topp-25-er etter å ha skutt poengsummen 228 på Palmetto Intercollegiate for en andel av 20. plass. Kolbotn, Norge-produsenten fulgte opp med sesongens beste 215-poengsum (1 under) på River Landing Classic og endte jevnt på 11. plass. Hun hevdet også en 25. plass på Pinetree Women’s Collegiate etter poengsummen. ble bundet 16. på ECU Easter Invitational etter en par 223 av 7 over. Forsland fikk sin bachelorgrad i bedriftsøkonomi fra OSU og jobber for tiden med sin andre grad i treningsfysiologi.

Hillestad, som avsluttet sitt førsteårsstudium med programmet etter overgang fra Presbyterian College, ble nummer to på laget med et gjennomsnitt på 74,22 slag (seks begivenheter) og postet tre topp-5-avslutninger. Han åpnet sin piratkarriere på Palmetto Intercollegiate skyting 14 av 230 og hevdet 25 deltakelse.th plass. Hillestad fulgte det med sitt beste resultat for sesongen, som ble tredje på River Landing med et par 207 (65-69-73) på 9 under og hjalp Pirates med å vinne den første av to tag-lagtitler. Hamar, innfødt i Norge, endte uavgjort på 80th på Briar’s Creek (240), sikret seg deretter tre på rad 11 topp på Pinetree Women’s Collegiate (t11 / 221), ECU Easter Invitational (t5 / 218) og American Championships (t4 / 220). For sitt spill på ECU Easter Invitational, der Pirates hevdet sin andre krone for sesongen, la han ut lagets beste poengsum på 218 (2-pluss) med runder på 75, 70 og 71. Hillestad ledet hele laget. i ørner. (to) med begge på par 5 13. hull, 515 yards (første og tredje runde) på Ironwood Country Club. Det ble også rangert blant lederne i totalt par (t5º / 39), par 3-poengsum (t5º / 3,00), par 4-poengsum (t7º / 4,13) og par 5-poengsum (t11º / 4,83).

Kilsti spilte i fem arrangementer i løpet av sin andre sesong, hvor hun hadde et gjennomsnitt på 75,93, som ble fjerde på laget. I vår andre turnering på våren la Kilsti ut en karrierehøy 215 (1 under) og endte bundet til 11. på River Landing Classic. To arrangementer senere hevdet han en andel av syvende plass på ECU Easter Invitational med et par 219 av 3 over. På 15 runder skjøt Skodje, Norge, 74 eller flere syv ganger med en karrierehøyde 71 fire ganger. Kilsti, som spesialiserer seg i statsvitenskap, er tre ganger medlem av ECU Athletics Honor Roll.

I den 21-årige historien til kvinneprogrammet har 22 golfere tjent 61 WGCA All-American Scholar-priser, mens åtte har blitt anerkjent i løpet av de fire årene ved ECU.