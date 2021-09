Fjerde test, dag tre – Live Score og de siste ovale oppdateringene

ENVelkommen til den tredje dagen i den fjerde testen mellom England og India på Oval. Serien fortsetter å bli presentert, og når vi går mot slutten av denne konkurransen, er vi klare til å være “pene” igjen som de sier.

I går var nok en turbulent dag med testkricket da India satte press på England for å holde på England før de kunne få en 100-løps ledelse gjennom Oli Pope, Johnny Bairstow og Chris Vokes. En wicket.

Telegraph spillNick Holt -rapport:

India slet med å holde kontakten med ballen, og England hadde ikke bedre slagforhold enn den første dagen, og scoret 290 løp.

Lørdag bør være den beste dagen for batting, og hvis India kan bygge opp mot selvtillit og sjømenn, kan de ta et stort skritt i å kontrollere spillet. Men det var en kamp spilt av to mangelfulle slaglinjer, og ingenting var mulig, og derfor var det en så fascinerende serie.

Å lede England med 99 løp i første omgang var en akseptabel avgjørelse på 62 for 5, en av avgjørelsene som gjorde at spillerne kunne si positive ting og unngå at det burde ha vært flere. Mange batsmen var skyldige i dårlige skudd, faktisk var det bare David Malone og Johnny Burstow som ble knust med gode baller.

Anderson bowlet bedre med den nye ballen enn han gjorde den første dagen, og han burde ha blitt belønnet da Rohit droppet Burns på den andre slipen, men han savnet byen og den traff ham før han kunne gå for fire. Anderson snudde seg og så på sin kollega. Robinson så sliten ut da han lekket løp i fem overs.

Rohit og KL Rahul savnet å spille, men var stille og det vil bli mer bevegelse før det utlignes når India spiller med den beherskelsen de trenger i morges. Den skal spille alt.