Fjern 24-timers overvåking viser en signifikant, positiv effekt på kreftpasienter

Fjern 24-timers overvåking av kreftpasienter som får cellegift viser en signifikant, positiv effekt, bidrar til å bedre håndtere bivirkninger og forbedre livskvaliteten, har en studie funnet P.M.J. I dag.

Forskere sier at fjernovervåking kan gi et trygt, sikkert og “sanntids” system som forbedrer symptomhåndtering og hjelper pasienter å være hjemme – spesielt relevant i sammenheng med Govt-19-infeksjon.

Effektiv symptomovervåking og -behandling under cellegift for kreft er viktig, men nåværende tilnærminger anerkjenner at pasienter har tilstrekkelige symptomer til å rapportere til omsorgsteamet.

Tidligere forskning om fjernovervåking under cellegift har vist resultater, men er ofte basert på korte studier fra ett sted eller land, noe som gjør det vanskelig å trekke brede konklusjoner.

For å løse dette ressurskløftet satte et internasjonalt forskerteam seg for å vurdere effekten av fjernovervåking av cellegiftrelaterte bivirkninger på symptombelastning, hjelpebehov, angst, arbeidsgrenser og livskvalitet.

Deres funn er basert på 829 pasienter i alderen 18 år eller eldre som har fått diagnosen brystkreft, tykktarmskreft, Hodgkins sykdom eller ikke-Hodgkins lymfom og får cellegift ved 12 kreftsentre i Østerrike, Hellas, Norge, Irland og republikken. Storbritannia.

Studien ble ledet av Roma Maguire, professor i data- og informasjonsvitenskap ved University of Strathkly. Han sa: ‘Siden det meste av cellegift tilbys poliklinisk, er det viktig å utvikle teknologier som fokuserer på mennesker som støtter kreftpasienter hjemme under ikke-sykehusopphold.

“For tiden etter å ha fått cellegift, må de fleste gå hjem og håndtere symptomene og bivirkningene forbundet med behandlingen alene, og kontakte helsepersonell på sykehuset for å finne ut når symptomene er alvorlige, noe som kan føre til forsinkelse i rapporteringen symptomene og forårsaker betydelig bekymring for den berørte personen. ASYMS kan overvinne mange av disse utfordringene ved å hjelpe til med å rapportere i sanntid, gi øyeblikkelig informasjon for å hjelpe dem med å håndtere symptomer, og spesielt varsle helsepersonell på sykehuset når symptomene deres er nødvendige .

Studien vår viser fordelene med ekstern pasientovervåking av kritiske pasientresultater, inkludert symptombelastning, livskvalitet, støttende omsorgsbehov og angst. Funnene i vår europeiske studie, sammen med eksisterende bevis, støtter bruken av eksterne pasientsporingsteknologier som ASyMS for å støtte kreftpasienter under cellegiftbehandling. ”

Pasienter over seks sykluser med cellegift ble omtrent tildelt 24-timers symptomovervåking via standardisert behandling ved Advanced Symptom Management System (ASYMS) (intervensjonsteam) eller deres kreftsenter (kontrollgruppe).

Intervensjonspasienter fylte ut det daglige symptomspørreskjemaet på en bærbar ASYMS-enhet; Advarslene han opprettet for sykehusleger hvis det er behov for handling. Pasienter fikk også rådgivning om egenomsorg som ga informasjon om hvordan de skulle håndtere symptomene.

For intervensjonsgruppen fant forskerne at symptombelastningen var i forbehandlingstrinnene til cellegift, mens kontrollene økte fra syklus 1 og utover.

Analysen indikerer signifikant reduksjon i støtte til ASYMS for psykiske og fysiske symptomer og nivået på nød forbundet med hvert symptom.

Helserelaterte livsresultater var høyere i intervensjonsgruppen i alle sykluser, mens gjennomsnittlige score for angst var lavere.

Kreftpasienters tillit og evne til å engasjere seg i omsorgen var høy i intervensjonsgruppen, og de fleste støttende omsorgsbehov, inkludert seksuelle behov og fysiske og daglige behov, var lave.

Andre områder av støttegrupper og arbeidsgrenser var like i begge gruppene, og sikkerheten til ASYMS var tilfredsstillende.

Det er den hittil største testen for fjernovervåking av symptomer under cellegift for kreft behandlet med det formål å kurere, og den robuste utformingen har overgått mange av begrensningene i tidligere studier, sier forskerne.

De anerkjenner tekniske begrensninger og noen begrensninger, inkludert det faktum at de fleste deltakere hadde brystkreft og var kvinner, noe som krevde en større studie av pasienter med andre typer kreft.

Likevel antyder funnene at fjernovervåkingstiltak som ASYMS har potensialet til å gjøre det mulig for rutinemessig behandling å gjøre en meningsfull forskjell for kreftpasienter.

Fjernovervåkningssystemer vil være veldig viktige for fremtidige tjenester, spesielt de blandede modellene av vedlikeholdsmodeller som oppstår fra Govit-19-epidemien, legger de til.

Dundee, Universities of Surrey and Glasgow, King’s College London, University College Dublin, NHS 24, Athens National and Coptic University, Vienna Medical University, European Cancer Patient Alliance og Norwegian Health Commission Psychoset Inland HF.

Studien ble finansiert av EU-kommisjonen gjennom tildelingsprogrammet FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1. Teknologien er utviklet med det digitale helseløsningsselskapet Tokopo.