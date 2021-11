Fjerne nettverket av utenlandssmuglere i kanalen

Femten kidnappere og medlemmer av et nettverk fra flere land ble arrestertJeg så hundrevis av immigranter passere gjennom Storbritannia, erfarer AFP fra en politikilde mandag.

Opprettet av irakisk-kurdere, romere, pakistanere og vietnamesere, søkte nettverket etter nybyggere i Great Syndee (nord) leirene og smuglet dem over til Storbritannia.

Disse båtene ble fraktet fra Kina til den franske kysten via Tyrkia og Tyskland. I følge en undersøkelse lansert i oktober 2020, har nettverket bestått.”Minst 250 personer per måned“, Eller 4 båter, type”Stjernetegn“, Den kan ta rundt 60 personer.

Disse menneskene er alle ett”Pakke“Sentralkontoret for rekruttering av irregulære immigranter og navngitte utlendinger (Ocriest) har rapportert at 6000 000 og smuglere har samlet et overskudd på rundt மில்லியன் for å nå Storbritannia.

“Etter hvert som etterforskningen skred frem, ble nettverket mer industrialisert. Det var et godt organisert og organisert nettverk av kriminelle, takket være sjåførene, synske bankfolk og folk som oppdaget politifyrtårn som var medskyldige i det.Xavier Delrieu, leder av Ocriest, som er ansvarlig for etterforskningen, forklarte.

Tirsdag, i forbindelse med razziaen og BRI, ble femten personer arrestert og rundt 40.000 euro i kontanter ble beslaglagt.

På spørsmål fra AFP fulgte ikke Dunkirks advokatkontor opp umiddelbart. Ifølge Philip Tutreux, maritim sjef for Kanalen og Nordsjøen, er det gjort 31.500 forsøk på å nå Storbritannia, og 7.800 har blitt reddet siden begynnelsen av dette året, et tall som er doblet siden august.