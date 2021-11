Fjerner YouTube uønskede elementer? Ikke noe problem, det er allerede en plugin for å få tilbake den røde tommertelleren

YouTube har tatt en stor beslutning: fjern mislikene under videoene eller den røde tommeltelleren. En måte å oppmuntre skapninger til å legge ut videoene sine uten å bekymre seg for fingeren. Men det har også ulemper. Det er derfor en fyr opprettet en plugin for å beholde det uønskede, et slags YouTube-varemerke.

Historisk (eller omtrentlig) har YouTube-brukere muligheten til å godkjenne eller forkaste videoer med liker og ikke liker. Men denne måneden, YouTube har bestemt seg for å fjerne de røde tomlene fra siden sin. Det starter med en god intensjon: Målet er å beskytte videografer mot nettmobbing og planlagte angrep fra hatere.

voila alene, på den annen side kan ikke avgjøre om en video er pålitelig eller ikke. Hvordan vet du om en treningsøkt er bra hvis det ikke er noen liker- og misliker-meny? Det samme gjelder for eksempel koketips. Så nå bruker internettbrukere ideer for å lage sin egen motviljeteller. Men en av dem gikk videre: Opprett en nettleserutvidelse med rød tommel.

En subtil utvidelse å sette opp

Du kan forestille deg at denne utvidelsen ville være vanskelig å sette opp. Faktisk, for at dette skal fungere, må alle YouTube-brukere installere og bruke utvidelsen. Dette vil tillate dem å vite nøyaktig hva samfunnet mener om en video. Plutselig måtte skaperen av utvidelsen jobbe annerledes. Den vil samle inn så mye data som mulig før misliker-telleren forsvinner helt fra plattformen. Deretter vil utvidelsen gi en evaluering av de røde tomlene basert på modellen til brukeren som installerte plugin-en.

voila bare, dette er kanskje ikke representativt fordi Internett-brukere som bruker utvidelsen kanskje ikke representerer den gjennomsnittlige YouTube-brukeren. I Reddit, Utvikleren forklarte at han lette etter en måte å fikse det på ved å sammenligne brukeranmeldelser av utvidelsen hans med de faktiske negative anmeldelsene. Uansett, jo flere brukere utvidelsen har, jo mer nøyaktig blir den. Hvis du ønsker å delta i dette prosjektet, Du kan installere utvidelsen på Chrome og Firefox ved å klikke her.

