Fjernkameraet fanger lyse meteorer over den norske himmelen

Tidlig om morgenen 25. juli spredte en lys meteoritt seg over nattehimmelen over Norge, I følge lokale rapporter.

Deep Sky Exploration – et lokalt astronomisk team i Westfold – observerte himmelen for store meteoritter og fanget en på søndag.

I videoen fremstår meteoritten på himmelen som en lys stjerne, men utvides til et glødende lys når den brenner gjennom atmosfæren. Meteoritten lyser opp nattehimmelen med en spektakulær utsikt før den lander et sted på norsk jord.

Norsk meteorologisk nettverk Kunngjort Arrangement over Østlandet klokken 01.00 lokal tid.

Sa den dype astronomen Et Facebook-innlegg På grunn av de “lyse sommernettene” og “få synlige stjerner” vil det ta tid å bestemme den nøyaktige plasseringen av hvor meteoritten landet.

Ifølge lokale medier er meteorittens kraftige blits Vist Over Østlandet.

Samme natt ble en meteoritt oppdaget som krysset himmelen over Nord-Texas.

Den amerikanske meteorologiske foreningen sa at de hadde mottatt rapporter om meteoritter i fem stater. Det finnes så langt sør som San Antonio-området.

Videoer av meteoritten ble delt på sosiale medier, og noen seere sa at de hørte en lydbom.

Fra nå til 24. august vises Perseid-meteorregn nesten hver natt på den amerikanske nattehimmelen, som kulminerer 11., 12. og 13. august.

Opptil 100 meteorer i timen vil gjennombore jordens atmosfære og reise med 37 miles per sekund, som NASA anser som “årets beste meteorregn”.

Du trenger ikke spesialutstyr for å se meteorregn bare med øynene dine. For å få et optimalt syn, anbefaler NASA at besøkende kan tilpasse øynene til nattehimmelen og se klokka 21.00 lokal tid.

Denne historien ble rapportert fra Boston.