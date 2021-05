Fjorten plassbesparende kjøkken

For vår siste lookbook har vi avrundet 14 kjøkkendesign fra arkitekter og designere som skaper effektive, plassbesparende kjøkken.





Et kjøkkenkjøkken har to parallelle rader med enheter adskilt av en gang. Det er oppkalt etter matlagingsområdet på skip, som tradisjonelt er trange, smale rom som kalles kjøkken.

Kjøkkendesign er ofte når det er begrenset plass, og tilbyr et høyt forhold mellom lagrings- og klargjøringsflater og sirkulasjonsareal, eller når kjøkkenområdet er langt og smalt.

De er også effektive ettersom kokken kan bevege seg raskt og enkelt mellom oppgavene.

De er en av de mest populære kjøkkendesignene. Den grunnleggende kjøkkendesignen kan utvides ved å legge til en øy mellom de to enhetene.

Dette er den siste samlingen i denne Dezeen Lookbooks-serien som gir visuell inspirasjon til hjemmet. Tidligere kjøkkenrelaterte innlegg inkluderer kompakte kjøkken, frokostbarer, terrazzokjøkken og kjøkken med øyer.

Sacha, Frankrike, av SABO Project

Kjøkkenet i denne parisiske leiligheten er en hybrid av to populære design, som er en del av kjøkkenet og en del av en vegg.

En benkekjøkken går over lengden på spisekjøkkenet og har et kokeplass i den ene enden, hvor en veggmontert ovn og kjøleskap er i enheter i full høyde. Hele kjøkkenet har skap av bjørkfinér.

Hus i rød betong, Norge, Sanden + Hodnekvam Arkitekter

Grove betonggulv ble kombinert med furupanel og skap i dette klassiske byskkjøkkenet i Norge.

Kokkekjøkken plasserer vanligvis vasken foran et vindu med koketoppen på den vindusløse siden, men her er utformingen endret, med spektakulær fjellutsikt som en distraksjon for alle som jobber med komfyren.

Veggene er panelt med furu eller pusset med sement for å matche gulvet.

Leilighet 308 S, Brasil, av Bloco Arquitetos

Denne leiligheten i Brasilia ble bygget på 1960-tallet av arkitekt Lucio Costa og landskapsarkitekt Burle Marx. Den ble ombygd med en diaphanøs design som avslører sin betongstruktur.

Kjøkkenet ditt er organisert på forsiden av huset og kombinerer hvite skap med granitt arbeidsflater. Serien med skap med utsikt over spisestuen fungerer også som en frokostbar.

Barbican Apartment, Storbritannia, av John Pawson

Den minimalistiske ombyggingen av denne leiligheten med 1 soverom i Londons Barbican-brutalitet, gjorde at designeren John Pawson erstattet den opprinnelige gravformen med en geometrisk ordning med knust gulv.

Dette inkluderer et åpent kjøkken i gangen som fører til en liten spisestue.

Håndfrie skap i full høyde skjuler apparater og eiendeler langs den ene veggen. Den andre huser en liten benkeplate med vask og keramisk kokeplate, med mer lagringsplass i full høyde til den ene siden.

Casa Yurikago, Spania, av Mas-aqui

Et innebygd kjøkken i første etasje i Yurikago-huset på flere nivåer ser flekkete grå terrazzo benkeplater sammen med terrakotta fliser.

Endevggen gir hyller på begge sider av en enhet i full høyde som skjuler et kjøleskap med fryser.

Kasa House, Japan, av Katsutoshi Sasaki + Associates

Dette uvanlige kryssformede huset i Kariya, Japan av Katsutoshi Sasaki + Associates har et like uvanlig kjøkken.

Kjøkkenet ligger i den ene armen av korset og består av en benkeplate i rustfritt stål med en sjenerøs innebygd vask på den ene siden og treskap på den andre.

Veggen bak vasken er åpen, og gir en serveringsluke for den lille spiseplassen utenfor.

La Carmina, Spania, av RÄS studio

Den uvanlige plassbesparende utformingen av denne Barcelona-ombyggingen av RÄS studio har en firkantet struktur satt inn i boarealet som huser bad og oppbevaring.

Rommet mellom kuben og den innvendige veggen har blitt brukt til å huse et kompakt kjøkkenkrok som er skilt fra spisestuen på badet.

Det asymmetriske kjøkkenet har en polert benkeplate i granitt, som er delt i høyden slik at et lite vindu kan åpnes innover. Dashbordet er foret med mosaikker, i tillegg til gulvet.

Den andre benken har furutopp og splashback.

Valencian townhouse, Spain, DG Architect Valencia

En smal gang i dette hjemmet i Valencia er ikke bred nok selv for et fullt kjøkken. I stedet er en serie enheter grunnere enn vanlig og fungerer også som en frokostbar.

Benkeplatene er marmor mens gulvet er ferdig i mosaikker.

Etasje 27A, Hong Kong, av Design Eight Five Two

Smarte lagringsløsninger, skjulte skap og skreddersydde møbler fyller dette kjøkkenet i Kowloon Bay-området i Hong Kong.

En dempet grønn farge dekker skapene under arbeidsflatene, med hvite skap på veggene og overliggende mellomrom som gir mer lagringsplass.

17,6 kvadratmeter stor leilighet, Taiwan, av A Little Design

Dette tidligere pianostudioet i Taipei er bare 17,6 kvadratmeter og 3,4 meter høyt.

Kjøkkenet hans ligger utenfor inngangspartiet, mellom to bærende vegger. Den passer mye på den lille plassen din med lagringsplass på taket på begge sider, åpne hyller og til og med en vaskemaskin. En benk på den ene siden stikker ut for å få plass til en liten elektrisk komfyr.

Shakespeare Tower Apartment, Storbritannia, av Takero Shimazaki Architects

Denne leiligheten ligger også i Londons Barbican Estate, og kombinerer brutalisme med elegante japanske detaljer.

Det har hovedsakelig treinteriør, med firkantede trepaneler som brukes som skillevegger for delvis å skjule kjøkkenet.

Betongen på taket ble eksponert og kontrastert med trekabinettene, mens rustfritt stål ble brukt på alle arbeidsflater. Svarte undergrunnsfliser dekorerer gulvene.

Casa Galla, Spania, fra Cavaa

Fargesprut fra andre områder av huset ble innlemmet i dette kjøkkenet designet av Cavaa arkitekturstudio.

Studioet installerte kjøkkenet bak en halv vegg med en innglasset skillevegg som strekker seg til taket og forbinder kjøkkenet visuelt med stuen.

Skapene ble ferdigstilt i en lysegrå som binder lagringsløsningene sammen med det blågrå terrazzogulvet som deler området.

RF-leilighet, Brasil, av SuperLimão

Ligger inne i den modernistiske Saint Honoré-bygningen i Sao Paulo, designet av den brasilianske arkitekten Artacho Jurado, tar dette kjøkkenet et industrielt utseende og kombinerer det med dristige farger.

Store blå glassfliser dekker gulvet og reflekterer lys gjennom rommet. Terrakottalakk ble påført taket og lysstrimlene, mens de elektriske ledningene som vikles rundt betongveggene ble malt lyseblå.

Casa Portico, Brasil, av Bloco Arquitetos

Det åpne kjøkkenet til dette hjemmet i Brasilia av Bloco Arquitetos har en blandet palett som inkluderer tre, terrakotta og betong.

Hoveddesignerklæringen er støpt betongbenk som deler kjøkkenet fra stuen og spisestuen og gjør en støttesøyle til en funksjon.

Disken fungerer også som en frokostbar og tilbyr en begrenset mengde lagring i høyskap.

Den andre siden av kjøkkenet er mer konvensjonell, med en strekning av tre-frontede enveggsenheter, pluss en benkeplate og backsplash av flekkete grå overflatemateriale.

Dette er det siste i vår lookbook-serie som gir visuell inspirasjon valgt fra Dezeens bildearkiv. For mer inspirasjon, sjekk ut tidligere søkebøker som viser stille soverom, interiør med tapeter og fargerike kjøkken.