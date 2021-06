“Flaming as always”: Romesh Ranganathan erstatter Anne Robinson for CV med svak lenke TV

Romesh Ranganathan skal presentere en relansert versjon av The Weekest Link, et TV-quiz-show som Anne Robinson tidligere hadde arrangert.

Den 43 år gamle tegneserien vil presentere serien, som sies å komme tilbake til BBC lørdag kveld, og populære deltakere vil finne raske spørsmål om generell kunnskap.

I en uttalelse sa Ranganathan: “Det er en ære å bli bedt om å bringe et fjernsynsselskap tilbake til skjermen vår.” Robinson var “en fantastisk vert og et privilegium å gå i skoene,” sa han. Jeg håper vi har funnet en måte å gjøre begge fans av showet lykkelige og få inn et nytt publikum. Hvis ikke, godta dette som min unnskyldning. ”

Kate Phillips, BBCs direktør for underholdning, sa at showet var “alltid en favoritt blant seere og Anne Robinson En kjempefin og sterk vert. Jeg gleder meg til å se Romesh vise sin unike stil i en minneverdig rolle på TV. ” Susie Lamb, administrerende direktør for underholdning og musikk i BBC-studioet, sa at det var “utrolig morsomt og brennende som alltid”.

Weak Link ble først sendt i Storbritannia fra 2000 til 2012 på BBC Two og BBC One, med den spesielle sendingen av Children in Need i 2017. Den største suksessen førte til internasjonale utgavesykluser, inkludert en amerikansk versjon av Robinson-merket presentert i aerob stil. Skuespilleren Jane Lynch presenterer for tiden den amerikanske versjonen av serien, som skal lanseres igjen i 2020.

Ranakathan er en Guardian Weekend-spaltist mest kjent for publikum som en rekke reiseskildringer, inkludert komedie The Misadventures of Romesh Ranganathan og komedie som Judge Romesh og The Ranganesan.

I mellomtiden ser Robinson seg til Countdown og tar over etter Nick Heaver som programleder for Channel 4-serien. Selv om hun har blitt kalt ‘gjennomsnittsdronningen’ for sine dårlige kommentarer om deltakerne på The Weekst Link, Robinson nylig Fortalte Guardian “Det er ikke min opprinnelige intensjon at dette skal være skummelt – jeg vil ikke være en osteaktig showhow-vert … hjemmepublikum” Hvorfor er hun så feit? “Hvis du sier det, kan jeg si det også.”