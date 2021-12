Flandern: en av de største energileverandørene begjærer seg konkurs, 70 000 familier rammet

Ifølge administrerende direktør ble beslutningen innledet av «omfattende konsultasjoner» med kraftregulator VREG, nettoperatør Fluvius og «den private sektor» for å unngå konkurs.







av Belga

Lagt ut 6/12/2021 21:17 Lesetid: 3 minutter



Dee Vlaamse Energieleverancier har begjært seg konkurs. Dette ble bekreftet av administrerende direktør Stijn Lenaerts i et brev lagt ut på selskapets nettside. Vi kan lese “den siste prisutviklingen ga ingen andre valg”. Vlaamse Energieleverancier er den andre leverandøren i Belgia som må legge ned på grunn av energipriskrisen. I september erklærte handelsretten i Liege Energy2Business, en leverandør av elektrisitet og naturgass til det profesjonelle markedet i Wallonia og Brussel, konkurs.







Elektrisitets- og gassprisene har mer enn tredoblet seg de siste månedene. «De ekstreme energiprisene som vi kjenner i dag, var ikke ventet», sier Lennarts, og snakker om den «ekstraordinære og ekstraordinære prisutviklingen» i markedet. “Som et resultat har utfordringene med å overleve i vintermånedene dessverre blitt for store. Så vi måtte ta den svært vanskelige beslutningen om å slutte å jobbe og stenge kontoer.”

Ifølge administrerende direktør ble beslutningen innledet av «omfattende konsultasjoner» med kraftregulator VREG, nettoperatør Fluvius og «den private sektor» for å unngå konkurs. Så denne avgjørelsen ble ikke tatt lett på, men den siste prisutviklingen har ikke etterlatt noe annet valg. “

Den flamske energileverandøren har vært aktiv siden 2019 og forsyner i dag rundt 70 000 hjem og bedrifter med grønn og gassenergi.

Du trenger ikke bekymre deg for selskapets kunder, sier Lennarts. Du vil aldri være uten strøm eller gass. Forsyningen overføres automatisk til Fluvius Network Manager, som fungerer som en backup-ressurs. Dette er en midlertidig løsning og vi anbefaler kundene å henvende seg til en annen kraftleverandør i Flandern. “

Den flamske energiministeren Zuhal Demir (N-VA) forsikret oss også om at “ingen vil bli etterlatt i mørket eller kulden,” hørte regjeringen hennes, fordi Fluvius vil fungere som en nødressurs. En understreker at «det er derfor forsyningssikkerhet». “For det første er denne konkursen svært dårlige nyheter for kundene. Derfor må vi prioritere dem løsninger. Så Fluvius og VREG har blitt bedt om å gjøre de nødvendige forberedelsene i tilfelle tirsdagens rettsavgjørelse til fordel for en leverandørs konkurser.”

Dersom selskapets domstol gir konkurs, vil det bli oppnevnt en bobestyrer. Kunder kan deretter søke som kreditorer i et forsøk på å få en del av forskuddsbetalingene tilbake.

Den flamske MEP og energispesialisten Staf Aerts (Groen) understreket mandag at det er viktig at avlastningsleverandørens tariffsøknad ikke overstiger det kundene tidligere har betalt.

“Jeg vil be minister Demir sørge for at berørte kunder får hjelp og at de blir informert så godt de kan som forbrukere,” sa Aerts. Det flamske parlamentsmedlemmet hadde tidligere bedt minister Demir om å gjøre de nødvendige forberedelsene for energileverandører som ville komme i vanskeligheter på grunn av de høye energiprisene. Da lovet statsråden å jobbe med et ekstra sikkerhetsnett. Jeg håper planen er klar nå. Aerts konkluderer med at det vil være en stor utfordring å minimere virkningen av denne feilen.

