Flandern forbyr import av trepellets til Enge biomasseanlegg i Gent

Den flamske regjeringen har fulgt argumentene til energi- og miljøminister Zuhal Demir (N-VA) og avvist stor import av trepellets (vi snakker om 1,5 millioner tonn) fra Sibir (Russland), Chile og Canada for å mate biomasseanlegget Rodenhuize i Gent, rapporterte Demir-regjeringen mandag. Anlegget administreres av SA Max Green, som er 100 % eid av Engie Electrabel, hvis minister allerede har nektet å bygge Vilford bensinstasjon.

Bekymring for mulig ulovlig hogst

Statsråden begrunner avslaget med usikkerhet når det gjelder at disse pellets ikke bidrar til avskoging (dvs. at de kun kan verdsettes som drivstoff). En ekstern ekspert viser blant annet til spørsmålet, til selskapet Demir. For produksjon fra Russland og Chile er det bekymring for mulig ulovlig hogst. “Det er liten sikkerhet for å tillate import av dette tømmeret‘, viser til kabinettet til den flamske ministeren.

Engy svarte på kunngjøringen og bekreftet at pellets som brukes i biomasseanlegget består av sagflis og flis fra treforedlingsindustrien. “Dette er restprodukter som ikke fører til ytterligere hogst’,” sa selskapet, og refererte også til de flamske bærekraftsbestemmelsene, som er blant de strengeste i verden.

Minister Demir ønsker også absolutt sikkerhet for at de resterende produktene som brukes ikke kan brukes som industrielle råvarer. Engy erkjente at det er svært vanskelig å verifisere dette på enkelte områder.

“For øyeblikket er det ingen problemer med fabrikkdriften.Inges talskvinne, Neil Scherlink, bekreftet mandag etter den strenge flamske bærekraftskunngjøringen.

Vi vet ikke hva de langsiktige konsekvensene vil bli. Biomasseanlegget vil nyte godt av Flandern-tilskuddet frem til 2023. Det produserer ca. 1,2 TWh elektrisitet per år, som tilsvarer det årlige forbruket til ca. 320 000 husstander.