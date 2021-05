Flashback: En kort historie om Bluetooth

Det tok mange år, men USB erstattet til slutt de forskjellige proprietære kontaktene til tidlige mobiltelefoner. Imidlertid ønsket mange dataoverføringsteknologier å integrere all elektronikken for å tilpasse USB – den brukte ikke engang ledninger.

Infrarød til Bluetooth

Bluetooth ble utviklet av Ericsson på 1990-tallet. Den er oppkalt etter den danske kongen Harold “Bluetooth” Gormson fra det 10. århundre, som forente Danmark og Norge. Bluetooth-logoen kombinerer Heralds initialer ᚼ og es.

Navnet (som faktisk ble foreslått av en Intel-ingeniør) refererer til målet om å bli den integrerte standarden for alle typer elektronikk – telefoner, datamaskiner og forskjellige komponenter.

Når datakabler (seriell eller USB) ble brukt, var for eksempel infrarød trådløs tilgjengelig som et alternativ for å synkronisere data mellom datamaskinen og PDA-en. Imidlertid er dette synet påkrevd, noe som betyr at begge enhetene må “målrettes” mot hverandre under dataoverføring.

Bluetooth var allmektig, men den fungerte med en maksimal hastighet på 10 m (30 fot), så den hadde egentlig ikke en grensefordel. Ingen hastighetsfordel – versjon 1.0 721 kbps

Den første mobiltelefonen med Bluetooth var Ericsson T39

Det var nok for de opprinnelige applikasjonshendelsene som var planlagt, så den første Bluetooth-aktiverte telefonen ble utgitt i 2000 – en Ericsson, selvfølgelig, T36. Dette er imidlertid ikke den første Bluetooth-telefonen som faktisk kommer i butikk (T36 avbrutt).

Introdusert i 2001 som en pioner innen Ericsson T39-teknologien. Samme år bygde IBM ThinkPad A30 bærbar PC med Bluetooth-tilkobling. Nå kan du synkronisere telefonen og datamaskiner trådløst.

Første Bluetooth-tilbehør

Den første Bluetooth-enheten var det trådløse hodesettet som ble utgitt i 1999, som vant “Best of Show Technology Award” på COMDEX. De første Bluetooth-enhetene ble utgitt i 2001







Ericssons første Bluetooth-hodesett (Bildekreditt)

De var bare mono, men de tjente et viktig formål – land over hele verden ønsket allerede å forby bruk av telefoner mens de kjørte. For eksempel påla Storbritannia bøter fra £ 30 den 1. desember 2003, men de kan være så høye som 1000.

De første stereohodetelefonene kommer i 2004. Merkelig, dette skjedde et år etter at den første Bluetooth-aktiverte MP3-spilleren kom på markedet.

Fordel Esq! Den første telefonen med en innebygd GPS-mottaker siden 1999, men det tok mange år før den funksjonen ble standard – for gjenoppretting av Bluetooth! I 2002 ga Socket ut den første frittstående GPS-mottakeren som kunne sende samsvarende data til en mobil enhet – i dette tilfellet en lomme-PC. Det koster $ 450, som ligner på en lomme-PC.







Den første Bluetooth GPS-mottakeren for mobile enheter

De første Bluetooth-musene, tastaturene og skriverne dukket opp på begynnelsen av 2000-tallet. De er veldig kompatible med datamaskiner som får Bluetooth-funksjoner med ekstra kort og (snart) USB-dongler.

Går fort

Bluetooth 2.0 ble utgitt i 2005 med “EDR” (forbedret datahastighet), som tredoblet overføringshastigheten til 2,1 Mbps. Dette var en valgfri funksjon, og det var enda tregere for tunge dataoverføringer. Den nye standarden hevet grensen til 30 m.

Men den virkelige ytelsen til ytelsen kom i 2009 med Bluetooth 3.0 og “HS” (høy hastighet), som var 24 Mbps. Den brukte en Bluetooth-tilkobling for håndtrykk mellom to enheter i stedet for å overlevere data til 802.11-maskinvaren – så det fikk WiFi til å løfte mer.

Men med ting som WiFi Direct og alltid raske hastigheter på mobilnettverket i horisonten, vil rask Bluetooth snart bli irrelevant.

Går videre

Bluetooth 4.0, eller Bluetooth Low Energy, kom i 2010, nei – ikke Bluetooth, altså. Prosjektet startet under navnet Vipre på Nokia, men det vil bli integrert i neste generasjons Bluetooth.

Versjon 4.0 var tregere, som var 1 Mbps. Toppfavoritt, men den var kraftigere, slik at den kunne bygge batteridrevne deler (tenk treningssensorer, sanitærutstyr osv.). De kan jobbe i mange år på et myntcellebatteri.

Bluetooth 4.0 utvidet driftsområdet til 100 m (330 fot) og reduserte den vanlige forsinkelsen litt. Denne utgivelsen introduserte også Multipoint-funksjonen, som lar Bluetooth-hodetelefoner koble til to enheter samtidig (f.eks. Telefonen og den bærbare datamaskinen).

Neste kom versjon 5.0 i 2016. Det forbedret maksimal rekkevidde betydelig, og nådde 240 m (800 fot) siktelinje og 40 m (130 fot) innendørs. Den kom til prisen på datahastigheter, men på nært hold kunne 5.0 doble hastigheten til forgjengerne (opptil 2 Mbps).

Bluetooth ble brukt i smarte hjemmeapplikasjoner fra de første dagene, men nå er det enda mer. Fra smarte lyspærer til smarte badstørrelser, de lave strømkravene, imponerende rekkevidden og muligheten til å sømløst koble til to dingser har blitt mer populære enn noen gang.

Rask vekst og hva som er neste

I 2003 hadde Bluetooth blitt veldig vellykket og sendte 1 million BT-aktiverte enheter hver uke. Det vokste til 3 millioner i uken året etter og 5 millioner i 2005. I 2006 var det allerede 1 milliard Bluetooth-enheter, og 10 millioner nye enheter legges til dem hver uke.

Det er ingen tegn til Bluetooth 6.0, og den nye trådløse teknologien får dragkamp – Ultra White Band eller UWP. Dette inkluderer en høyhastighets sak for dataoverføring, som kan registrere retningen til en enhet som ble forlatt og koblet til Bluetooth for mange år siden (derav via Bluetooth). For nå er i det minste Bluetooth og UWP i fred, men det er utenkelig at de to kan kollidere på veien.