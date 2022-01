Flat tapet, men forbeholdt beboelig

Det er en lang historie som Karadisiak har fulgt siden 2019. På det årets bilutstilling i Genève avduket Skoda et konsept med en stor elektrisk sedan: Fjerde syn. Det vil, med en liten forsinkelse på grunn av den første reservasjonen, resultere i en veldig klassisk SUV:elegant. Men den avkortede versjonen har ikke sagt sitt siste ord siden september i fjor, og vi klarte å ta ledelsen kamuflere. Det går noen måneder til, og her er det endelig på slutten, som vi vil oppdage i franchisen neste juni.

Dailymotion Videopresentasjon – Skoda Eniac Coupe: flat, men reservert bak

Når merket introduserer en ny modell, avslører det åpenbart sjelden startnivåmodellen for inngangsnivået. Derfor er det ganske naturlig med RS (den første elbilen i sitt slag), og det allerede kjente året at vi oppdager Enyaq Coupé. Under panseret yter elmotoren 300 hk og 470 Nm, og mates av et 82 kWh batteri montert på 19-tommers (og valgfri 21-tommers) hjul.

skinnende mesh

Du må selvfølgelig vise hele verden at du rir i RS. Påminnelse om dette er emblemene spredt på profilen og bagasjerommet, samt de øvre sømmene på setene og dashbordet i bilens karosserifarger. Men denne modellen har også introduksjonen Krystallansikt. Hva handler det om? Med en kalender som ligner den, kalt Diamant, som leverer beste Mercedes A-klasse Bortsett fra at tyskeren nøyer seg med små biter av glasslignende plast, mens tsjekkeren har 131 lys. Nok til å betegne bilene vi følger den kvelden vi lyser opp.

Men den nye Skoda Enyaq Coupé er ikke bare en fargerik RS-SUV stabilo, Den er også tilgjengelig i mindre prangende versjoner, eller Krystallansikt Valgfritt for de mer ekstreme. All denne kupéen fortjener den samme behandlingen som rettferdiggjør navnet. Fra sentrum faller flagget forsiktig ned til bagasjerommet, i motsetning til klassiske Enyaq som plutselig fikk utseendet til en stasjonsvogn sammenlignet med denne nye versjonen. For å understreke denne slake skråningen er et panoramatak, som strekker seg fra toppen av frontruten til bakvinduet, standard på alle versjoner. Når det gjelder resten, spesielt dashbordet, er interiøret helt identisk med modellen i omløp i litt over ett år.

En slik transformasjon har imidlertid sine ulemper. Til alle de som hevder at SUV-er er dedikert fremfor alt for å maksimere beboelighet, Skoda Svar med denne virkelig diskrete kupéen, den tradisjonelle versjonen av den tradisjonelle Enyaq. Kupéen er 4,64 m lang (4 mm lengre enn Enyaq), og byr på et bagasjerom på 570 liter. Knapt 15 liter mindre enn storebroren og knapt mindre enn størrelsen på en veske. baksetene? De lar høye personer sitte opp uten å bøye seg, og strekker ut de lange bena på lange turer. De kan takke den 2,76 m lange akselavstanden som muliggjør denne ytelsen.

De bakerste passasjerene bryr seg ikke så mye om hvilke motorer sjåføren og eieren av Enyaq-kupéen vil møte (det vil bli uttalt på fransk på alle språk med en fin lokal aksent.) Det er fire av dem, med 180, 204 , 265 og 300 hk, som mates av henholdsvis to typer batterier. Den første når 62 kWh for den mindre kraftige modellen og den andre når 82 kWh for de andre modellene. Merk at modellene på 265 og 300 hk (RS) er utstyrt med én motor per aksel, som gjør dem til SUV-er. Autonomiside (påstått) opptil 535 km med Enyaq Coupe med 205 hk og nødvendigvis mye mindre med RS som har samme batteri.

avansert posisjonering

I denne listen over motorer er det en idiotsikker fravær i plasseringen av denne kupéen. Den 150 hk lille blokken og dens 52 kWh-batteri fikk beskjed om å bli hjemme. Dette er et tegn på oppgraderingen av denne versjonen sammenlignet med den klassiske Enyaq-versjonen. Standard 13-tommers senterskjerm på alle modeller (valgfritt eller reservert for høyere finish enn tradisjonell) pluss panoramataket, også standard, er andre tegn på forventede høyere priser som burde være høyere enn de på Enyaq – hvis startpris er 41 220 Euro med en 180 hk motor. En tariffsuspensjon må finne sted under de første testene av denne coupeen, for lansering i konsesjonen fra juni.