Flavie Flament er tilbake i TF1!

For noen måneder siden feiret TF1 sitt tjueårsjubileum med stor pomp og prakt Stjerneakademiet, Et realityprogram om den lille skjermen, som avslører stjernene i sangen som dens første vinner Jennifer, Nolven Leroy, Gregory Lemarchal og showets hovedvert Nicos Aliagos.

Men 2001 var fullt av andre historiske begynnelser. I år, Hjemmestjerner Født i TF1. Presentert av Flavie Flement, en populær programleder på den tiden, inneholdt showet en personlighet som samhandlet med en av sine største fans. Uvitende om dette, ville sistnevnte stå ansikt til ansikt med sitt idol på et sted kjent for ham, for eksempel huset hans.

Konseptet ble en stor suksess på begynnelsen av 2000-tallet og mange store navn som Patrick Bruel, Pascal Obispo, MC Solar, Laura Fabian, Ricky Martin, Kylie Minogue eller Celine Dion ble talt opp.

I tjue år har husets stjerner, TF1 valgt å markere begivenheten ved å returnere programmet til antennen i første halvdel av 2022. parisisk. Og den blander gjensendinger og nye scener i form av et arrangement. Media indikerer at showet kan gjenopptas.

Falvie Flament vil også være den tidligere stjerneverten for showet, som forlot TF1 i 2010. Ikke fysisk, men vokalt for showet. Siden han sluttet fra TF1 har journalisten vært veldig fornuftig på den lille skjermen, men jeg må si at han for tiden stortrives på Airways, som arrangerer D-Day på RTL. Da han spurte oss for noen uker siden, fortalte han oss hvor glad han var for å slippe TV. “Jeg har aldri savnet henne. Ellers hadde jeg gjort det. Jeg har for eksempel gjort det episodisk i ti år for å gi stemmen min til en gjest eller en dokumentar. Før jeg gjør det jeg vil, vil jeg aldri gå tilbake”, forklarte Flavie Flament at han ikke åpent motsatte seg TF1s invitasjon til denne spesielle begivenheten.