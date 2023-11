Flere amerikanske kunder som bruker Kjøp nå, betal senere for Cyber ​​​​Monday 27. november 2023 kl. 19:56

Et rekordantall prisbevisste shoppere forventes å bruke kjøp nå, betale senere tjenester denne Cyber​​​mandagen for å lette lommeboken deres, ifølge Adobe Analytics. Shoppere forventes å bruke mellom 12 og 12,4 milliarder dollar online på mandag, inkludert 782 millioner dollar på kjøp gjort med BNPL-tjenester inkludert Klarna og Affirm, en økning på nesten 19 % fra i fjor, sa dataselskapet.

Ettersom populariteten til BNPL har fortsatt å vokse de siste årene, blir bruken i økende grad drevet av budsjettbevisste kjøpere som prøver å unngå tilleggsgebyrene og interessene som følger med kjøp gjort med kredittkort.

Økonomer spådde at feriesesongen ville bli langsommere enn de siste årene på grunn av økonomisk press på forbrukerne, som møter høyere renter og vedvarende inflasjon.

En undersøkelse fra Klarna fant at nesten halvparten av de spurte var bekymret for at de ikke ville klare å betale kredittkortregningene sine i sin helhet som følge av ferieutgifter.

Kjøp nå, betal senere-selskapet så en økning på 29 % i bestillinger fra amerikanske kunder, med de mest populære varene personlig elektronikk, TV-er og kjøkkenapparater.

«Omfanget av adopsjon (av BNPL) har blitt så stort. Det har blitt veldig, veldig, veldig populært,» sa Dan Dolev, analytiker ved Mizuho Securities.

Affirm-aksjen steg 11 % på mandag etter at Adobe Analytics ga ut positive BNPL-data.

I følge en rapport fra Quantum Metric gikk den gjennomsnittlige kurvstørrelsen for «kjøp nå, betal senere»-ordrer på Black Friday ned med 32 % sammenlignet med i fjor, noe som indikerer at shoppere ikke gjør så store kjøp i år. (Rapportering av Arriana McLymore i New York og Deborah Sophia i Bengaluru; Ytterligere rapportering av Juveria Tabassum; Redigering av Aurora Ellis)