Flere avganger, slutt på kontrakt Rodriguez og Thomas: Hvilken leder for INEOS-Grenadiers i 2024?

Midt i overgangsperioden ser INEOS-Grenadiers veldig rolige ut i ankomstretningen, men mangler flere viktige løpere. Hvem som skal være dens leder i 2024 skal avgjøres.

Med sykkeloverføringsvinduet i full gang, opplever INEOS-Grenadiers at de sliter og mister noen av sine beste klatrere i den grad at lagets fremtidige intensjoner i 2024 er i spenning.

Bradley Wiggins, Christopher Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal. Disse fire rytterne tillot INEOS-Grenadiers-laget å kreve syv Tour de France av de åtte utgavene som ble konkurrert fra 2012 til 2018. Tours og du får en cocktail som har tatt sine rivaler med storm i dette lille spillet. Siden den gang har resultatene vært dårlige med to seire på Giroen som høydepunktet, men oppbyggingen er en bekymringsfull nedoverbakke.

I fjor måtte det britiske laget bestemme seg for å se Adam Yates Og Richard Carabas Gå et annet sted Rik dør Pensjonist. Hvis oppmøte Tyman Arensman En seier, og med sin sjetteplass på siste Giro, ser ikke den 23 år gamle nederlenderen ut som han har en stor leder å velte en dag. Evenpole, Wingegard og andre Pokkar. I god form i starten av sesongen, Tao Geoghegan Hart Profilen var høy allerede etter å ha vunnet Giro 2020, men briten flytter til Lidl-Trek på slutten av sesongen. opptrer i fjellet, Pavel Sivakov Og bestemte seg for å forlate og bli med i UAE neste år.

For resten, Daniel Felipe Martinez Siden han aldri vet hvordan han skal få sin femteplass på Giro 2021, og ikke klarer å strekke seg, vil BORA-hangroshe være spesielt i blinken. Den tyske organisasjonen vil også være interessert i besøket Carlos Rodriguez Det peker imidlertid klart mot fremtiden. Hans første Grand Tour ble nummer sju på den siste Vueltaen, noe han bekreftet med en utmerket femteplass på Grande Boucle. Som 22-åring kan han bli den nye lederen for denne formasjonen. På slutten av kontrakten vil spanjolen holde kortene på hånden og bestemme fremtiden sin alene, mens Movistar også er interessert. ved siden av han, Geraint Thomas Kontrakten hans er på slutten, og mens den er åpen, har ingen samtaler begynt om en fremtidig forlengelse, spesielt hvis Vueltaen hans er vellykket.