Flere franske artister har annonsert sitt kandidatur til presidentskapet

Den franske sangeren Eddie Prieto har blitt sterkt kritisert på sosiale medier for ulike beslutninger som Frankrike har pålagt for å bekjempe koronavirusepidemien. Raskt etterfulgt av andre artister, klarte han, Julian Tory, Grand Corps mallet, … å endre ledelsens beslutning. Faktisk, etter en pressekonferanse av statsminister Jean Costex mandag kveld, ble det besluttet å forby stående konserter og reetablere ruten for innendørs møter.

Denne handlingen gjelder ikke politiske møter! For artistene var avgjørelsen en stor feil og Eddie Preto reagerte umiddelbart med å poste sin misnøye på sosiale medier etter en pressekonferanse mandag kveld. Oversetteren av «La Fête de Trop»-røret snakker om en «mega-vits» og bestemte seg deretter for å stille til det franske presidentvalget i en spøk, ifølge Jean Costex er politiske møter beskyttet av konstitusjonell lov. .

Sangeren har gitt ut sin turné for “all bastards”, noe som indikerer at han vil arrangere møter på disse forskjellige stedene.

Artister ble sluppet løs på Twitter: “Jari-leder”, “kampanje fortsetter”, …

Ideen kom til mange franske kunstnere, noe disse forskjellige publikasjonene viser, som alltid har vært veldig humoristiske.