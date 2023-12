Flere svindel som hevder å være Card Stop, årvåkenhet kreves: «Jeg hadde god grunn til å være bekymret …»

Årvåkenhet må fortsatt være avgjørende. Card Stop-svindelen var sikkert godt kjent, men den har fått tilbake dampen de siste dagene, noe som er et bevis på at den er lønnsom. Monique var bare offeret.

«Jeg fikk en tekstmelding der jeg ble bedt om å ringe tilbake«Jeg er et krisesenter fordi de prøvde å ta penger ut av kontoen min,» sier hun. Dette er hva jeg gjorde, men nummeret nevnt i meldingen var opptatt. En time senere ringte en veldig høflig mann meg og takket meg for at jeg prøvde å kontakte ham. Jeg hadde god grunn til å være bekymret, fordi en ondsinnet person i Tyskland prøvde å ta 2500 euro fra kontoen min. Foredragsholderen min hadde en vennlig stemme og viste mye empati. Han spurte meg om jeg hadde bankkort og dokumenter for å løse problemet så raskt som mulig.»

En ny svindel sprer seg i Vallonsk-Brabant: svindlere forkle seg som speidere og overfaller eldre takket være… esker med sjokoladegodteri

Nei, det hadde hun ikke. Så den tilsynelatende velmenende mannen lovet å ringe tilbake om en halvtime. Denne telefonsamtalen virket rar for henne, så Monique ringte Safeonweb, som ba henne ikke svare på neste telefonsamtale, fordi det bare var phishing. Jeg fulgte anbefalingen om ikke å klikke på mistenkelige lenker eller kontaktinformasjon og bankkortnumre. Så nådde en e-post fra Safeonweb Monique som inviterte henne til å identifisere svindelene. Ulike typer svindel (inkludert kjærlighetssvindel) kan også oppdages. s urfersanssoucis.safeonweb.be.

Nok en svindel av samme type, men denne gangen med bpost. På e-post blir du bedt om å betale et lite beløp inn på en konto for å motta en pakke sendt fra utlandet, som ikke har tilstrekkelig porto. Når du har sendt inn kontaktinformasjonen din, inkludert mobilnummeret ditt, vil du motta et anrop som advarer deg om at en ondsinnet person prøver å hente penger fra deg, og flere bankkortbetalinger er allerede registrert. Heldigvis er disse beløpene bare små til moderate. Bør vi protestere? Du kunne tydeligvis ikke be om noe bedre. Også her blir du bedt om å oppgi bankopplysningene dine for verifisering.

En ny nettsvindelteknikk sprer seg i Belgia

Jean-Luc, som var «offeret» for denne svindelen: «Banken min, som jeg kontaktet direkte, fortalte meg at ingen hadde forsøkt å ta ut pengene på regningen min. Så jeg måtte forholde meg til nettkriminelle.»