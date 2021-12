Flere tog i Brussel, nye linjer … SNCB styrker tilbudet fra søndag

Showet vil bli forsterket rundt i Brussel og på hovedlinjene spesielt. Over hele hovedstaden vil forstadstilbudet bli forbedret av S8 Louvain-la-Neuve/Bruxelles-Midi-togene, som nå utvides til Zottegem i løpet av uken. Disse togene stopper også i Anderlecht, noe som betyr at Anderlecht stasjon på ukedager mottar en andre S-forbindelse per time i stedet for den for øyeblikket.

Reisende som tar toget på stasjonene mellom Bruxelles-Midi og Zottegem (Hillegem, Herzele, Terhagen, Burst, Ede, Haaltert, Welle og Denderleeuw) vil dra nytte av en direkte jernbaneforbindelse med den europeiske regionen Brussel, og disse togene stopper også ved Bruxelles-Schuman stasjoner og Bruxelles-Luxembourg.

En ny rask IC-forbindelse mellom Hasselt og Antwerpen-Central vil bli lagt til på hverdager. SNCB la til at S9 Braine-l’Alleud-Bruxelles-Schuman-Louvain-tog nå vil kjøre til Landen.

På søndager og helligdager vil IC Antwerp-Central-Brussels Airport-Zaventem – Louvain/Hasselt-tog kjøre hver time mellom Louvain og Hasselt, sammenlignet med et tog annenhver time for tiden.

Til slutt, i løpet av uken, vil S44 Waremme-Liège-Guillemins-forholdet utvides til Seraing og Flémalle-Haute. Dermed vil frekvensen av tog som forbinder Seraing og Ougrée til Liège-Guillemins økes til to tog i timen, i hver retning, hele dagen.

I tillegg vil tilleggstog kjøre på store knutepunkter: Ghent-Saint-Pierre og Dendermonde (tog tidlig morgen og sen kveld), Ghent-Saint-Pierre og Aalst (tog på sen kveld), Kortrijk og Ghent-Saint-Pierre til Brussel og tilbake (sene kveldstog), fra Namur til Liege (sen kveldstog), fra Liège til Hue (sen kveldstog) og fra Uténes/Charleroi til Namur og omvendt til Charleroi (sen kveldstog)).

I løpet av helgen vil det også kjøre flere tidlige morgen- og/eller sen kveldstog mellom følgende stasjoner: Ekstra tidlig morgentog på lørdag fra De Panne til Lichtervelde og Gent-Sint-Pieters. Ytterligere sene kveldstog fra Ghent-Saint-Pierre til De Panne, sene kveldstog mellom Oostende og Kortrijk og ytterligere sene kveldstog mellom Kortrijk og Oostende.

Til slutt ble budet økt til Amsterdam. IC Brussels-Midi-The Hague / Amsterdam-tog kjører til Amsterdam sentrum på ukedager og i helgene. Dermed vil seksten IC-tog kjøre per dag i stedet for de 12 mellom Brussel og Amsterdam i begge retninger.