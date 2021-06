Flokker av elefanter forårsaker skade verdt over 1 million m når de klatrer mer enn 300 miles over Kina | Utenriksnyheter

Flokken med elefanter klatret 500 kilometer gjennom Kina og forårsaket skade på 1 million dollar (9709 000).

Det er ikke kjent hvorfor de 15 grå dyrene tok reisen – den startet i et beskyttet naturlig habitat – selv om det ble ansett som matmangel i ett område Elefant Den økende befolkningen nå kan være en faktor.

Dyrene ble sist oppdaget i utkanten av Kunming, hovedstaden i Yunnan-provinsen, en by på syv millioner mennesker – grenser til Vietnam, Laos og Myanmar.

Bilde:

Dyrene har forårsaket ca m 1 million skader. Bilde: Xinhua via AB



I følge KinaInnbyggerne har fått beskjed om å ikke la mais eller annen mat være utenfor hjemmene sine over natten for å tiltrekke seg elefanter.

Kontakt med dyr er forbudt, og det er forbudt å “omslutte elefanter” eller trakassere dem med smekkere.

Bilde:

Flokken finnes i urbane områder. Bilde: Ishan County Fang Yuan Car Maintenance Center / via Reuters



Opprinnelig var det 16 elefanter, men to kom tilbake til hjemlandet, en ble født på turen.

Myndighetene overvåker flokken av droner, som for tiden antas å være seks år gamle kvinner, tre år gamle hanner, tre gutter og tre kalver.

Det er ikke klart hvorfor dyrene foretok mammutvandring – som begynte sørvest i Yunnan-provinsen.

Bilde:

Flokken observeres med droner. Bilde: Xinhua via AB



Siden de forlot området, har flokken trampet på landsbygda og motorveiene og forårsaket 1 million dollar i skade – selv om det ikke er rapportert om noen personskader.

Yuksi, en by nær dyr, sendte hundrevis av lastebiler for å sperre veier for å oppmuntre til ankomsten av elefanter, rapporterte lokale medier.

Nettstedet Jimu News rapporterte at flokken hadde snublet inn i et aldershjem – på det tidspunktet begynte de å lime koffertene sine inn i rommene. En eldre mann måtte gjemme seg under en seng, sa nettstedet.

Bilde:

Dyr reiser 500 km. Bilde: Xinhua via AB



Myndighetene prøver å holde dyrene utenfor kostholdet mens de prøver å beskytte både skapninger og mennesker.

Det er ikke klart hvilke planer som var på plass for å returnere elefantene hjem.