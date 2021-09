Flom i New York – live: 22 drept da orkanen Eda skyller ‘historisk’ regn

Orkanen Ida forårsaker nødssituasjoner i New York og New Jersey

Orkanen Ida er fryktet for å ha drept minst 22 mennesker i New York, New Jersey og det nordøstlige Amerika på grunn av kraftig nedbør og flom.

Begge statens guvernører erklærte unntakstilstand i går kveld da flomvann slukte veier og T -banestasjoner.

Byens tjenestemenn sa på Twitter at nesten alle tunnelbanene i New York ble suspendert sent, og at alle kjøretøyer som ikke var nødhjelp, ble utestengt i gatene i New York til torsdag på grunn av været.

“Jeg erklærer unntakstilstand i kveld for å hjelpe folket i New York som er rammet av stormen,” sa New York -guvernør Kathy Hochul på Twitter.

New York bys ordfører Bill de Blasio beskrev onsdag kvelds flom og vær som en “historisk værhendelse”.