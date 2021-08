Flom og skred rammet Japan og tvang millioner til å søke ly Japan

Mer enn en million mennesker har blitt tvunget til å søke ly ettersom kraftige regnvær i vest utløste flom og skred. JapanDrep minst en og savner to.

Myndighetene i den nordlige delen av Hiroshima og Kyushu utstedte sin høyeste evakueringsvarsel lørdag da værbyrået kunngjorde enestående nedbørsmengder.

Den offentlige kringkasteren NHK sier at om lag 1,4 millioner innbyggere har blitt bedt om å forlate hjemmene sine umiddelbart, under en obligatorisk advarsel.

TV -opptak viste redningsmenn som dro beboerne gjennom nedsunket gater på en båt i byen Krume i Fukuoka, mens en gjørmete bekk flommet over i det nærliggende Saga -området.

En 59 år gammel kvinne ble drept og to medlemmer av familien hennes forsvant da to hus kollapset i et skred i Unsen-området i Nagasaki-provinsen, opplyser en lokal tjenestemann.

– Mer enn 150 tropper, politi og brannmenn ble sendt til stedet for redningsaksjoner, sier Takumi Kumasaki til AFP. “De leter nøye etter savnede beboere, samtidig som de merker ytterligere skred etter hvert som kraftig regn fortsetter.”

Det ventes flere dager med regn i mange deler av landet. Forskere sier Klimakrisen øker risikoen for kraftig regn I Japan og andre steder, fordi et varmere klima holder mer vann.

“Det regnet som aldri før,” sa meteorologisk offiser Yushi Atachi til journalister i Tokyo. “En slags katastrofe er allerede sannsynlig. Ekstrem flomfare ble kunngjort på minst tre steder.”

Et ras i den sentrale feriebyen Atami forårsaket av kraftig regn i forrige måned har drept 23 mennesker og fire savnet.

I 2018 døde mer enn 200 mennesker i flom i vestlige Japan under landets årlige monsun.