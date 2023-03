Florence Abenas: «Vi har nådd et virkelig vendepunkt i krigen i Ukraina»

«Kjenn krigen.» For hver tur til Ukraina bemerker journalisten Florence Abenas konsekvensene Invasjon av landet av Russland, Lansert 24. februar 2022 i Population. «Folk har ikke de samme ansiktene. Hun fortalte Pascal Claude. Først er det de mer åpenbare tegnene: en av to menn på gaten har på seg trøtt, inkludert de som ikke direkte slåss. Folk begynte å bruke kamuflasje unisont.»

Økonomiske endringer i livet: «Herrefrisørene har for eksempel stengt; Da menn var foran, lærte de å klippe håret. Til og med hverdagen. Florence Aubenas rapporterer at den lille Spyd Kom til verden, respekt Spyd, en amerikansk rakettkaster. Mange ukrainere gir penger til nettinnsamlinger for å finansiere krigen. Journalisten bemerker økningen i antall militante meldinger: «Jeg tror du kan drepe så mange russere som mulig med pengene mine», skal vi lese. På russisk side har diskursen også endret seg: «Vi er her fordi vi kjemper mot OTAN.»