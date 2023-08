Florence Welch avslører at hun gjennomgikk en akuttoperasjon for å redde livet hennes

Florence and the Machine-sangeren tok til Instagram 27. august for å forklare hvorfor bandet måtte avlyse noen kommende show, rapporterte CNN. «Jeg måtte ha akuttoperasjon av grunner jeg ikke er sterk nok til å diskutere ennå, men det reddet livet mitt. Florence Welch avslørte på Instagram.

Florence bekreftet imidlertid at hun skal opptre 1. og 2. september: «I’ll be back to finish the Dance Fever tour in Lisboa and Malaga (kanskje ikke så mye hopping, men du kan gjøre det for meg)».

Sangeren til gruppen ble deretter involvert i tekstene, hemmeligheten til dem ligger hos henne: «Jeg skulle ønske sangene var mindre nøyaktige i sine spådommer. Men kreativitet er en måte å mestre på, og mytologi gir mening. Den mørke historien om dansefeber, med alle dens merkelige profetier, gir meg styrken og katarsisen jeg så desperat trenger akkurat nå.

Bandets Dance Fever-turné ble også utsatt i november, da Florence kunngjorde at hun var «Han danset på et brukket ben.» «Det er ikke i min natur å utsette et show, absolutt ikke en turné i Storbritannia, men jeg har det vondt, og som dansere vet, er det ikke en god idé å danse på toppen av en skade. Jeg ba ham ikke handle for å unngå å forverre situasjonen. sa Florence Welch.

Det Grammy-nominerte britiske indierockbandet er mest kjent for hits som «Talk Days Are Over», «Shake It Out» og «You’ve Got The Love».