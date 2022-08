Florent Bagni diagnostisert med kreft: Alle disse siste nyhetene om helsen hans!

Sangerens fans så sist Florent Bagni under finalen av The Voice på TF1 i mai i fjor. Imidlertid klarte de å finne den i det beste showet denne 31. juli 2022, Vivement Demand, klokken 15 på France 2. mulighet til å bruke den 60 år gammel sangernyhetÅ ha kreft, å gjøre Forbedre sin nåværende stilling.

Florent Bagnis kreftdiagnose

De siste månedene har den franske TV-kanalen prøvd å finne en løsning for å få mest mulig ut av showet. Imidlertid måtte mange vanskeligheter møtes. Denne søndagen 31. juli gjør Florent Pagny sitt store comeback på den lille skjermen som en del av Vivement dimanche i France 2. Dette er imidlertid ikke et nytt show. Michael Druckers show består av store øyeblikk, de beste.

Programlederen ønsket sangeren velkommen i november i fjor. Han ble med Studio Gabriel sammen med sin kone Azucena og sin trofaste samarbeidspartner Calogero. Noen som jobbet med ham på albumet hans L’Avenir. Ved å gjøre det, måneder senere, i slutten av januar, kunngjorde den 60 år gamle sangeren den ødeleggende nyheten. Faktisk trodde han på en sjokkerende video på sosiale nettverk Lider av lungekreftå overtale ham Avbryt turen hans.

Intensive kjemoterapiøkter

Likevel hadde han en kampvilje Hans tilstedeværelse på The Voice til slutten. Dette, før han viet seg til sin behandling og Kjemoterapi Det slukte alt håret hans. De første resultatene er lovende. «Jeg gikk fra en god kiwi-svulst til en hasselnøtt etter to runder med cellegift»Han uttrykte tillit til spaltene til våre kolleger Gala mai sist. Florent Pagny la senere til: «Nå kommer jeg ut av tunnelen. Jeg har noen svar som lar meg vurdere situasjonen bedre, og det gjenoppliver i meg noen ting som jeg mistet litt, som kom på min alder (…) Denne kreften vekket meg på en måte, og det redefinerer følelsen av prioriteringer

Etter det var det bare de nære som snakket med pressen Han forsikrer mange fans om helsen hans. I spaltene til Nice-Mat 22. juli sa vennen hans, den berømte sangeren Angun: «Jeg har fått hyppige oppdateringer om helsen hans. Han har viljestyrke og han bæres virkelig av kjærligheten til franskmennene.

Florent Pagny «Fiske!»

Big Blues komponist Eric Ceras ord vil også være trøstende. To menn med kreft vil finne seg selv samtidig På bedringens vei. I spaltene til Le Parisien 20. juli 2022, Eric Serra uttrykte håp. «Vi snakket mye med Florent og det samme skjedde med oss. Det var ikke den samme kreften, men vi hadde seks cellegiftøkter hver med samme intervall. Etter å ha innrømmet at han var i hyppig kontakt med Florent Bagni, sa sangeren: «Florent er spesielt positiv. (…) Han har fersken! «.

I følge magasinet Heres innhold publisert 15. juli vil Florent Bagni slutte seg til eiendommen hans i Portugal. Etter dette, slapp av Siste stemme. Ifølge magasinet skal sangeren reise til Paris i begynnelsen av juli for intensive legebesøk. Selv om behandlingen sliter ham ned, er han fortsatt Vekten er tilbake, som er et godt tegn. Artisten er på rett vei til suksess Hans kamp mot sykdommen. Selv om kjent som Florent Pagny ønsker Vær veldig forsiktig for nå.