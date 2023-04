Florent Bagni forteller for første gang hva de første symptomene på sykdommen er

Florent Pagny forteller om sykdommen sin i en selvbiografi. JDD klarte å finne noen sider av boken før den ble utgitt 5. april. Disse kommentarene ble rapportert av Closer.

Sangerinnen beskriver de første symptomene på kreften hun kjemper mot. «Hvis hosten er et resultat av overbruk av stemmemusklene mine, må det gå bra.«, skriver kunstneren. Men «I stedet blir det verre. Spesielt når jeg røyker kjeks. Jeg begynte å tenke at noe var galt. Røyking ble så ubehagelig at jeg sluttet. Det er ikke så vanskelig fordi jeg bare har røkt planter med gresset mitt, så ingen nikotinavhengighet«, forklarer han.

Nakshatra, bekymret, bestemmer seg for å ta eksamen. «Når informasjonen faller, blir jeg slått ut. Jeg tar inn rommet som treffer meg i luften før jeg takler bakken, halsen så stram at jeg ikke får puste. Jorden kollapser. Denne sykdommen tok meg til et annet sted, og tvang meg til å stille spørsmål ved mine grunnleggende ting for å kjempe for at huden min skulle gjenoppbygge meg selv. Jeg bygde meg selv til 60-årene og nå bygger jeg meg selv igjen og det gir meg stor styrke..»