Florent Bagni leverer budskapet sitt

Lørdag, France 2, animerte Nagy mer Taradada lever 100 % I kampen mot kreft. Florent Bagni var ventet på scenen av showet, som kjemper mot krabben, men han er ikke til slutt. Hva skal du bekymre deg for? Programlederen var nøye med å tone ned alle rykter i den forbindelse. I dagbladet La Provence forklarte han det «Alt er bra for ham for øyeblikket, men han må være i toppform for å sikre at han lever i to timer.» Nagui sa også at sangeren ikke var i Frankrike denne helgen.

For å kjøre poenget hjem sendte Nagui en videomelding spilt inn av sangeren. Florent Pagny forsikrer fansen: «Jeg vil være med deg på en kveld som denne for å støtte og mobilisere mot kreft, spesielt siden jeg er så bekymret akkurat nå. Nettopp, jeg er så bekymret for at jeg er på dette stadiet av kondisjon.» og legg til : «Generelt, hvis alt går bra, neste år vil vi alle møtes for å synge sammen og se etter donasjoner, fordi individuelle donasjoner gir mulighet for utvikling og forskning.»

«Som du kan se, føler jeg meg bedre og bedre«Det er slik kjærlighet er kjent,» sa oversetteren.Programmene (terapier, red.anm.) fungerer bedre og bedre.»

Florent Bagni ble behandlet for lungekreft. Han gjennomgikk 6 måneder med kjemoterapi og røntgenbehandling, noe som førte til at han satte seg i krigermodus for å møte prøvelsen, forklarte han.