Florent Bogney med tårer foran en talentfull forestilling fra “The Voice The Most Beautiful Voice”

Hver sesong er det denne typen prestasjoner som markerer historien Stemme, veldig vakker stemme. Talentet til 66 år gamle Daniel Debilibi er en av disse neglene. Med 30 års erfaring på scenen bestemte sangeren seg for å delta i telekroset fremfor alt sammen med kona Mary-Cecil, som forlot ham for tre år siden. “Hun har gått til en annen verden. Hun gikk ikke ut med en annen“, sier han foran kameraet.”Hun ville ha gjort hva som helst for min karriereutvikling. […] I kveld vil jeg gå på scenen for min kone.”

Pianoshowet hans fortsetter Det første steget Trenere ønsker dessverre ikke tilbake ved Claude-Michel Schönberg. «Prestasjonen er utmerketFlorent Pagny begynner. Jeg, jeg liker det jeg hører, men jeg sier til meg selv at det allerede er over. (…) For andre vet jeg ikke om dette er noe for deg.”

Forstått Daniel forklarte at mange år etter at han ikke rørte pianoet, husket han en sang for sin avdøde kone. Så Viani inviterte ham til å forklare på scenen Stemme, veldig vakker stemme. Så personen vendte tilbake til pianoet for å spille sin egen komposisjon Tu eslà. Et stanset øyeblikk som brakte hele juryen til tårer, spesielt Florent Bogney som ikke var i tårer. “Hvor lenge har du bodd sammen med kona di?”, spør sangeren, for ikke lenge siden, da han kunngjorde at han led av en kreftsvulst i lungene. “Over 32”, svarer Daniel. Bravo foran oversetteren Vet å bli forelsket Ingen gjengjeldelse:For meg er jeg 29 år gammel.”

“Takk for at du ga meg denne muligheten“Sier Daniel før han forlater scenen til applaus fra publikum og trenere.”De ga meg en fin gave til å synge denne sangen. Det går ikke en dag jeg ikke tenker på henne”, Legger til backstage før vi gir plass til neste talent.

Millioner av visninger

Utgitt som en teaser forrige onsdag, spredte videoen av Daniels opptreden raskt på internett, og nådde 8 millioner visninger på to dager. Spurt av parisiskMannen sa til seg selv “Jeg er veldig overrasket over hva som skjer”: “Jeg mottar et imponerende antall nådemeldinger, jeg kan ikke svare på alle, men det er veldig bra“, kunngjør han før han ble med:”Jeg hadde en hemmelig tro på at jeg skulle fortelle dem om sangen min. Jeg vil takke Viani for at jeg fikk lov til å synge, han var inspirerende og det var ikke planlagt.”