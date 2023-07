Florent Pagny: «Denne kreften forandret alt»

«Chemo er bak meg og jeg begynner å synge igjen«, bemerket Florent Bagni i slutten av mai, en måned før starten av sin sommerturné, mens han la vekt på behandlingen mot lungekreften hans.»Langvarig«.»Chemo er bak meg, så når kjemikaliene er borte blir alt mye morsommere«, forklarte den 61 år gamle sangeren, smilende og avslappet, på programmet «Télématin» på France 2.

«Og der begynner jeg å synge igjen. Jeg skal tilbake til studioet og jeg skal jobbe igjen fordi det er en muskel også«, fortsatte han, etter utgivelsen av sin bestselgende selvbiografi «Pagny by Florent».

Han kunngjorde selv i januar 2022 at han led av en «uoperabel» «kreftsvulst» i «lungen». I begynnelsen av april fortalte Bagni til France 2s 20:00-avis at han hadde fått ny cellegift fordi sykdommen hans hadde gjentatt seg. Han innrømmet at dette «tilbakefallet» kunne ha sammenheng med at han hadde forårsaket «en dumme fem måneder» ved å neglisjere behandlingen med immunterapi, en stor revolusjon i kampen mot kreft de siste årene.

På spørsmål om han ville returnere til Patagonia, Argentina, hvor kona hans kommer fra og hvor han har eiendom, svarte han:Ja, men jeg klarer å få det produktet jeg trenger«.

«Denne kreften forandret alt»

Florent Pagny ga et intervju til magasinet La Fringale Culturelle. «Dette problemet, når det oppstår, skyller over deg«, trodde kunstneren.»Det tar opp et sted du aldri hadde forestilt deg, noe som kan plage meg for øyeblikket.«. Sangeren snakket senere om den offentlige kunngjøringen om sykdommen hans.

«Enten avlyste produksjonen turneen uten forklaring, eller så kunngjorde jeg det (…) I Instagrams tidsalder, vel vitende om at 300 000 mennesker følger meg på dette sosiale nettverket, tenkte jeg at det var riktig tidspunkt å bruke det til å formidle budskapet.«

Sangeren hadde allerede et selvbiografisk prosjekt. Da han ble syk, tok boken en annen retning. «Denne kreften forandret alt. Omvisningen blir avlyst og boken tar en ny vending: et dykk inn i det ukjente som vi er i ferd med å oppleve og utvikle oss i løpet av hendelsesforløpet..»