Florent Pagny uttaler seg mot sosiale medier: «Dette er så patetisk, det selger ikke plater eller konsertbilletter»

I hele annonsen for albumet hans med tittelen Fremtiden, ga Florent Pagny nylig et intervju til fransk presse Vår tid. I dette intervjuet tok sangeren ledelsen mot sosiale nettverk, og innrømmet at han sjelden kommer ofte.

“Jeg begynte å bli interessert i Instagram, men målte raskt inntrengingen, avhengigheten, alt jeg mislikte (…) (…) Jeg synes disse verktøyene er usunne, og det er mer med artister. Vi må være litt utilgjengelige“, mener han. Faktisk mener Florent Bacney det er viktig å opprettholde et gap mellom artister og fansen deres.”Voyeurisme, besettelse av antall følgere, som er veldig patetisk. Da vil den ikke selge plater eller konsertbilletter“, Han legger til.

Sangeren gikk enda lenger, og hevdet stolt at nye generasjoner ikke tilhørte denne epoken med å vokse opp med nye teknologier. “Allerede før dette sirkuset ble jeg og publikum kjent med hverandre“, konkluderte han i tittelen.

Likevel innrømmer artisten at også han over tid har utviklet seg til et annet nivå. ” Jeg er litt rebelsk, men jeg har pene rester! I min alder sier du til deg selv at en liten setning (…) er bedre enn et stort blomstrende fly, tiden tatt i betraktning, heldigvis har jeg roet meg ned. På sosiale nettverk og nyhetskanaler, ett feil ord og du er død. I dag, tankefrihet, hold den for deg selv, det er egentlig ikke bra å uttrykke det“Beklager.