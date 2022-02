Florent Pagny var sint på Amel Bent for angivelig å ha jukset den første kvelden av blindutvelgelsen til «The Voice».

På «The Voice» denne lørdagskvelden var Florent Bogney dypt opprørt over Amel Bents oppførsel.

Denne lørdagen 12. februar kom «The Voice» tilbake til Frankrike TF1. Men forrige sesong kjempet Amel Bent med Viani, og denne gangen var Florent Bacchini-sangeren opprørt.

Under opptredenen til den 21 år gamle unge kvinnen Maestrina, var den første som kom tilbake Amel Bent, etterfulgt av Florent Bocney. Men sistnevnte ble umiddelbart skuffet da han la merke til at han ble blokkert… igjen! “Du har ingen rett”, så begynte den sinte Florent til Amel.

Hans sinne var berettiget fordi Amel allerede hadde blokkert Florida en gang på kvelden. På slutten av Mastrinas opptreden forklarte de: “Hvorfor stoppet du meg igjen? To ganger har du ingen rett til å stoppe meg, ropte oversetteren «How to love». Amel forsvarte seg ved å referere til en “ny regel” som tillot henne å blokkere mer enn én gang. “Jeg var i stand til å se henne på laget ditt også, og det er derfor jeg stoppet deg,” la han til. Florent som mistet et stort talent er en handling som egentlig ikke er lykkelig!