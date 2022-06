FluBot, banktrojaneren som utgir seg for å være et SMS-sendeselskap, er demontert fra infrastrukturen sin

PARIS, juni. 4 (Benin News/EP) –

Det har Europol demonterte FluBot-infrastrukturen.en trojansk hest for Android-enheter, distribuert via SMS og utgir seg for å være et meldingsselskap for å lure ofrene sine, noe som har hatt stor innvirkning i Spania de siste to årene.

En operasjon der elleve land deltok, inkludert Spania, klarte i mai å demontere infrastrukturen som ble brukt av kriminelle bak FluBot, som Europol melder i en pressemelding.

Det er en av de raskest spredende mobile skadevare til dags dato, ifølge det europeiske byrået, med en høy forekomst i Spania og Finland siden oppdagelsen i 2020.

FluBot er en bank trojaner for Android utgi seg for et leveringsselskap for å villede brukere av mobilenheter, som du kommer i kontakt med på tekstmelding. Tekstmeldingen advarer om et problem med en mistenkelig bestilling og gir en lenke for å sjekke statusen til forsendelsen.

Skadelig programvare bruker denne kanalen til å lure ofre til å laste ned en ondsinnet app. Dens fare ligger i det faktum at bruker begrepet «tilgjengelighet».en Android-komponent som overvåker og kontrollerer enheten, for å få muligheten til å vise overleggsvinduer som kan presenteres på toppen av det som er på skjermen, noe som gjør det enkelt å stjele data fra for eksempel falske bankportaler, og gjør det mer vanskelig å avinstallere.

Nettsikkerhetsselskapet ESET advarte først om sin aktivitet på slutten av 2020, da det ennå ikke hadde noe navn, og deretter i mars i fjor, under pressekonferansen til EU-kommisjonen. en kampanje i Spania som utgir seg for å være selskapet MRW. Ved slutten av måneden hadde den infisert 60 000 telefoner over hele verden og høstet 11 millioner telefonnumre for å fortsette å spre seg gjennom tekstmeldinger, som Avast advarte.