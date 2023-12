FLY lanserer limited edition rød/gull dress | Motocross – Enduro – Supermoto

For slutten av 2023 tilbyr FLY RACING Evolution Podium-settet og dets DST (Durable Stretch)-teknologi i et begrenset opplag. I anledning den amerikanske utstyrsprodusentens tjuefemårsjubileum presenterer den et high-end tofarget teknisk sett utsmykket med gulllogoer på bryst og skuldre. Evolution DST Podium-settet er beregnet for erfarne syklister som leter etter ytelse, det er designet for å tilby den beste passformen og etterlate den største lettheten ved å bringe sammen de beste materialene og alltid med stil.

Teknisk sett drar Evolution DST-trøyen godt av en slank passform for å forhindre flapping og sammenstillinger designet for å eliminere friksjon med huden samtidig som den tillater bruk av bib-stil beskyttelse. Skjorten skiller seg ut for sin konstruksjon med Lycra®-paneler og store mesh-stoffpaneler på sidene, som sikrer sterk luftsirkulasjon inne i tillegg til lasermikroperforeringene. Halsen er utstrakt med en fin og delikat finish for ikke å skape ubehag.

Buksene på sin side har ekstremt slitebestandige innlegg med mikroperforeringer, snittet med preformede knær favoriserer komfort og bevegelsesfrihet. Hovedmaterialet som brukes, 900D polyester, er kombinert med elastiske og mesh-paneler på baksiden av knærne for større komfort. Skinnpanelene på innsiden av knærne favoriserer grep med strukturen og beskytter mot varme.

Dette settet representerer det mest tekniske settet i FLY-katalogen med vekt på kvalitetsmaterialer for større holdbarhet.

Skjorte

Ultralett, elastisk og anti-mugg Lycra®-materiale.

Laserskårne perforeringer for avansert ventilasjon.

Håndleddsløse ermer gir ubegrenset bevegelighet og en komfortabel passform.

Sømløse ermer under armene.

Mesh ventilasjonspaneler på begge sider for økt luftsirkulasjon.

Konstruksjon med flere paneler for maksimal ytelse og komfortabel passform

Lav profil crew neck.

Forlenget bakover for å holde skjorten gjemt inn i buksene.

Ergonomiske armer med smal passform designet for kjørestilling, med tett passform

Silikonbånd nederst på skjorten.

Bukser

Setefôr med lett og pustende mesh.

Lycra®-fôr for komfort og ytelse.

Slitesterk, flytende 900D-stoffsete med HEX-Stretch-materiale

Laget med DST (Durable Stretch Technology), sammensatt av fireveis HEX-Stretch-stoff, gir den utmerket mobilitet og idiotsikker holdbarhet.

Strategisk plassert stretch mesh-ventilasjon og laserkuttede perforeringer i nøkkelområder for avansert luftstrøm.

Termiske beskyttelsespaneler med varmebestandig DuPont™ Kevlar®-søm.

Mikrometrisk lukking

BOA® Fit-system i midjen for rask mikrojustering mens du er på farten.

Ergonomisk utformede knær for å tilpasse seg de fleste beskyttelser.

Størrelser

S til XXL for trøyen og 28 til 38 for buksene

Anbefalte salgspriser