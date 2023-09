Fly: Vær forsiktig, flere og flere flyselskaper forbyr denne typen bagasje

av Jessica Morenz

når vi tarfly med en Håndbagasje, vi må respektere en hel rekke regler. Noen flyselskaper har nettopp lagt til en, som forbyr en bestemt type håndbagasje. forklaringer.

Store flytende produkter, barberhøvler eller andre skarpe, smørbare gjenstander… Mange gjenstander godtas ikke som håndbagasje. Men pass på, denne listen er ute av stand Forbudte produkter kan fortsette. Den siste tiden har mange flyselskaper besluttet å legge til nye restriksjoner mht poser i hytta.

Enda mer overraskende er det at dette forbudet gjelder en veldig spesifikk type person reisebagasje. Så det er viktig å være oppmerksom, for ikke å bli flau og uten bag på flyplassen…

Bagasje er forbudt på fly

Dette forbudet gjelder «smart bagasje» eller smart bagasje. Dette er egentlig poser som inneholder direkte integrert elektronisk utstyr. Den holder derfor batterilading for elektroniske enheter eller kan brukes som et Wi-Fi-tilgangspunkt, derfor veldig praktisk når du reiser på jobb og trenger en datamaskin en stund på en langtur for eksempel.

Imidlertid mer og mer Flyselskaper stopp dem. Dette er tilfellet for Ryanair, EasyJet eller British Airways. Før du reiser med smartbag, husk å sjekke selskapets hjemmeside for å se om denne typen bag er tillatt.

Hvis du har denne typen bagasje, kan du fortsatt ta den med på flyet, forutsatt at batteriet er tatt ut og frakoblet.