Flyavgift: Hvor mange passasjerer blir berørt?

La oss begynne med å ta et kompass for å se hva denne radiuskretsen på 500 km rundt belgiske flyplasser representerer. Første notat, bare Brussel-National tilbyr flyreiser til byene i denne sirkelen. Dette er ikke tilfellet med Charleroi, Liege, Oostende og Antwerpen flyplasser, i hvert fall foreløpig.

Dette er et av punktene i De Croo -regjeringens budsjettavtale: Internatskatt på flybilletter for korte turer på mindre enn 500 km. På Déclic ønsket vi å vite hvor mange passasjerer som ville bli berørt, og om håpet om å øke 30 millioner euro via dette tiltaket virkelig var troverdig.

Dusinvis av relevante flyplasser

Hvis vi ser på detaljene: 3 tyske flyplasser er berørt: Frankfurt (4 turer/dag), Stuttgart (2 turer / dag) og Hamburg (en tur / dag). På fransk side inkluderer avdelingen flyplasser Paris (2 turer / dag) og Strasbourg (Foreløpig er det ingen flyreiser). I Storbritannia vil denne skatten være rettet mot flyreiser til London (3 turer / dag) og Birmingham (En tur per uke). Det er klart at Nederland også påvirkes av flyvninger til Amsterdam (4 turer / dag) og Maastricht (en tur/uke). Uten å glemme byen Zürich (2 turer/dag) Bare i kretsen, i motsetning til i Genève.

De fleste av disse flyvningene er i transitt. Bedrifter transporterer passasjerer til andre flyplasser, “knutepunkter”, hvorfra de deretter vil reise til flere destinasjoner.

Hvor mange passasjerer vil sannsynligvis bli berørt?

Selskapene (hovedsakelig Brussels Airlines, British Airways, KLM Royal Dutch) fant ikke denne informasjonen, så vi gjorde noen teoretiske beregninger. Teller 110 passasjerer i gjennomsnitt per fly multiplisert med 125 avganger per uke, kommer vi til et tall på 13 750 passasjerer per uke og 715 000 passasjerer per år.

Selv ved en liten økning i antall flyreiser eller antall involverte passasjerer, passerer vi ikke de 1 million passasjerene som er berørt av denne skatten.

Hvor mye er prisen per passasjer?

Det er fortsatt det ukjente. På La Première. Kanaler, denne tirsdagen, snakket presidenten for Georges-Louis Bouches om 5 til 6 euro, “Ingenting hindrer folk fra å sette seg på et fly.” Forklar ett trinn om gangen. Men hvis det var beløpet som ble brukt, ville denne skatten bare generere € 5-6 millioner, langt fra € 30 millioner som er anslått.

Kontoret til mobilitetsministeren, George Gilkinet (Ecolo), bekreftet at det budsjetterte beløpet allerede er 30 millioner euro, men angav fremtidige detaljer om vilkårene for bruk.

En spesielt nominell skatt?

Ved første øyekast er det en skatt som, slik den er kjent i dag, ikke ser ut til å være til stor nytte. Siden den er lav, bør den ikke endre oppførselen til reisende, og siden den er rettet mot noen få passasjerer, bør den ikke fylle statens kasse med mange.

Men De Grønnes innsats, som foreslo og forsvarte denne skatten, er utvilsomt “foten i døren”. Når prinsippet er sertifisert og validert, vil det være mulig i de kommende årene å justere mengder og kilometer for denne nye innflytelsen. Så det kan være starten på et vendepunkt i luftfartssektorens miljøbeskatning.

Flere detaljer og detaljer i videoen (øverst i artikkelen). Klikk, en annen måte å behandle nyheter på. Hver kveld fra 17.00 til 19.00 på La Première og fra 19.00 på La Trois.