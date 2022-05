Flyferie i juni? Du risikerer å betale en ekstra drivstoffkostnad på 72 til 320 euro

Når du tar flyet for å reise på ferie, gruer du deg til den ekstra bagasjen, men denne sommeren vil fremfor alt noen ferierende oppleve pristillegg, og starter med de som har bestilt fly med turoperatøren TUI.

Men ikke alle kunder er berørt, det avhenger av typen produkt som er kjøpt, som vist Florence Breweren TUI-talsperson: « Når du kjøper en enkel flybillett betaler du for dagen og den prisen endres ikke lenger, det er som ethvert annet kjøp, du kan ikke komme og kreve tillegg. Dette er tilfellet for flyreiser kjøpt fra for eksempel TUI FLY. Prisen er fast og ingenting kan legges til beløpet kunden betaler ved kjøp.

«Når du derimot kjøper en flypakke + hotellovernatting, betaler du kun depositum ved bestilling og du betaler restbeløpet ca seks uker før avreise, og der kan et tillegg tre inn og vises på regningen . Dette fremgår tydelig av kontrakten som er signert ved bestilling. Dette tillegget beregnes basert på gjennomsnittlig oljepris de siste tre månedene og varierer selvfølgelig med avstand.»