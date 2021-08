Flyktningen som ‘drepte en venn’ før han flyktet til Afghanistan, kommer hjem til BEGS og møter livet bak lås og slå for å unnslippe Taliban.

En mann etterlyst for drap sies å ha sonet livstidsdom i utlandet i stedet for å leve under Taliban i Afghanistan.

Saeed ‘Sam’ Husseini, 32, er klar til å møte livet etter døden Australia For å rømme Fanatikere, Han prøvde desperat å komme seg ut av Kabul.

5 Saeed ‘Sam’ Husseini prøver å flykte fra Afghanistan

5 Kabul flyplass er bevoktet av Taliban -styrker

Det er tid De som ønsker å forlate Taliban er utslitte, De som blokkerte Afghanistan fra Kabul flyplass nektet å forlenge fristen for utenlandske tropper å forlate Land

Husseini er en tvillingborger som flyktet i 2017 etter å ha blitt anklaget for å ha drept vennen Dijan Dimitrovsk, 36, i Perth, Vest -Australia.

Dommeren fortalte en domstol at offeret antas å ha blitt torturert før han ble drept for narkotikagjeld, og at Husseini ble mistenkt for å være leder for en gjeng som forårsaket angrepet. 9 Nyhetsrapporter.

Hans advokat, Jeremy Noble, prøvde å få klienten til å krysse flyplassen og tusenvis av mennesker som prøvde å komme inn i friheten.

“Alle australske statsborgere har rett til den beskyttelsen de har krav på av retten til statsborgerskap,” sa han.

“Denne mannen vil møte den riktige prosessen når han kommer tilbake til Australia.”

Fire personer som er anklaget for å ha drept Dimitrovsk i februar, står for retten i Høyesterett i Vest -Australia.

To ble dømt til ni og ti års fengsel for drap, og den tredje til fire års fengsel.

Retten hørte at en femte person, med kallenavnet “AK”, hadde flyktet til utlandet på grunn av en tatovering av et AK-47-rifle på hodet.

Dommer Anthony Derrick sa at Husseini hadde påbegynt det voldelige angrepet på Dimitrovsky, som hadde flyktet fra Australia med brorens pass og ikke hadde kommet tilbake.

AK-47 TATTOO

“Han er fortsatt mistenkt for Dmitrovskys utenrettslige drap,” sa dommeren mens han dømte gjerningsmennene.

Husseini skal ha blitt evakuert gjennom sterkt bevoktede flyplassporter og ventet på en utreise.

Men aktor Glenn Kolomitz, som hjelper afghanske allierte og tvillinger med å flykte fra hovedstaden, sa at flyktningen fortsatt var hjemme og ikke tørr.

“Vi har to tvillinger som dro tilbake til Afghanistan og ble sittende fast der da situasjonen forverret seg. De forteller meg om de vil ødelegge passene sine og andre australske identiteter,” sa han.

“Så du kan ikke utelukke muligheten for at Taliban retter seg mot disse menneskene fordi de nå er australske borgere eller fastboende.”

Kolomitz sa at det ikke var overraskende at Husseini, et tidligere politi og aktor, ønsket å flykte.

“Jeg kan med sikkerhet si at det å konfrontere fengsel og det australske rettssystemet i Australia er mer ønskelig enn å konfrontere Taliban -rettferdighet – hvis jeg kan bruke det ordet – og å konfrontere livet under et Taliban -regime,” sa han.

