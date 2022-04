Apple ville ha redusert sine bestillinger med 30 %.

En gang svært populære, i dag sliter flyplasser med å overbevise forbrukere om at de sliter med å nå sine salgsmål. Ifølge den anerkjente analytikeren Ming Chi Guo vil Apple redusere bestillinger fra sine leverandører med 30 % for å unngå lagerakkumulering.

Til tross for den utmerkede autonomien, støtten for romlig lyd og mindre redesign, er hodetelefoner vanskelig å overbevise eiere av eldre modeller om å oppgradere utstyret deres.

Siden markedsføringen deres har annonser på e-handelssider spredt seg, noe som ikke er løgn.

Ming-chi Guo mener at hvis det er et problem med å overbevise tredjegenerasjons flyplasser, er det hovedsakelig på grunn av mangelen på innovasjoner. Dermed vil forbrukere ønske å gå tilbake til eldre modeller, som ofte selges i markedet til svært lave priser. Markedskonkurransen er så hard med ankomsten av så mange nye aktører på markedet at de skiller seg fra Apple ved å ta dristige valg når det gjelder design.

En ting er sikkert: Apple gjør jobben sin for fjerdegenerasjons fly, som burde være mer attraktive for de besøkende.

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Web lys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, prøver og tips.