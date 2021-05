Flyplasskø MP sier ‘super spread spread’ Advarer

Etter å ha forberedt meg på en seks timers kø for passkontroll, tok det meg bare fire minutter å krysse grensen fra flyplassen. Heathrow, ‘Han skriver Gordon Rainer.

‘Fly BA501 Lisboa Etter å ha landet 15 minutter tidlig på et stativ nær passbordene, dyttet det passasjerene inn i den tomme inngangspartiet.

Journalister på flyet skjerpet blyantene for å beskrive scenene til Passport Armageddon, bare for å finne Vista ute av drift, med bord fulle av mennesker.

‘Hvis Carlsberg hadde passkontroll, for å sitere gamle annonser, ville det se slik ut. Etter at passasjerene så på lokaliseringsskjemaene og negative Govt-testsertifikater, var det ved de elektroniske passportene, der etter at vi raskt hadde fjernet maskene til kameraet, gled barrierer til side og vi ble igjen hjemme i tørr tilstand.

‘Det kan ha noe å gjøre med det faktum at vi ankom en tirsdag ettermiddag dagen etter den grønne listen kom live; Monsterkøene kan fremdeles være i drift innen en uke etter at de første ferierende begynte å komme tilbake.

‘Foreløpig ser det ut til at systemet fungerer.’