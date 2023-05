Flyreisen din er kansellert av forretningsmessige årsaker.

Faktisk ble hans returreise i løpet av juli måned kansellert. Ingen mer sporing på Ryanair-nettstedet. Det er kun én tidsluke for den aktuelle dagen, mot to i Marvins bookingtid. Veldig dårlig overraskelse for ham og de andre 3 personene som reiser. Vi skulle returnere til Charleroi på kvelden, rundt klokken 23.00. Der er den eneste løsningen å kaste bort dagen vår ved å returnere tidlig (14:30) eller bli sittende fast i Milano,» forklarer han.

Forvirret leser kontakt oss via varsle oss-knappen. I meldingen sin la Marvin ved e-posten han nettopp mottok fra Ryanair. «Vi beklager å måtte informere deg om at flyet ditt fra Milano (Bergamo) til Brussel-Charleroi har blitt kansellert av forretningsmessige årsaker. Hvis du reiser sammen med andre personer, vennligst informer dem om denne kanselleringen. Vi beklager på det sterkeste ulempen dette har medført.

For dersom gruppen ikke lenger har fly tur/retur, er utreisen godt vedlikeholdt. To løsninger er tilgjengelige for dem: en gratis endring til samme destinasjon og «under lignende transportbetingelser» på et annet tidspunkt eller på et senere tidspunkt; eller full refusjon av billettene deres. Et annet forslag hjelper ikke Marvin og vennene hans, da de vil sitte fast i Milano. Så de vil motvillig velge det første alternativet. Kort sagt en ferie som startet dårlig.