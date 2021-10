Flyselskapet tar av ved å bytte ut skjørt og høye hæler med shorts og joggesko for flyvertinner

Komfort og effektivitet fremfor det sammenhengende og konservative bildet av flyvertinnene: dette er det dristige valget som ble tatt av det ukrainske flyselskapet Skyup Airlines, som skal erstatte uniformen til kvinnelige ansatte i oktober.

Dette ble kunngjort i slutten av juli, men det var videopresentasjonen av disse kostymene som skapte oppstyr i begynnelsen av oktober.

Selskapet sa at det tok hensyn til observasjonene til flyvertinnene, hvis føtter var ømme og noen ganger hovne etter timer med høye hæler.

Det nye SkyUp-antrekket inneholder nå hvite Nike-joggesko og en løstsittende oransje jumpsuit med bukser og silketørkle, begge laget av ukrainske merker. Hvite skjorter erstatter bluser.

Den nye uniformen blir offisielt utgitt 22. oktober. DeSelskapet planlegger også å lansere et nytt herreantrekk: en lett drakt i stedet for en jakke og en skjorte i stedet for en skjorte som vil bli kombinert med svarte Nike -joggesko.