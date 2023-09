Flyselskapet tilbyr den perfekte løsningen for å reise uten bagasje om bord

Hvor langt vil japansk enkelhet gå? I hvert fall med tanke på flyplasser om vi skal tro denne nyheten du publiserte CNN. Berømte amerikanske medier har nettopp annonsert en enestående handling tatt av Japan Airlines. Flyselskapet har nettopp lansert en ny tjeneste som vil tillate reisende å unngå bagasjeproblemer under sin neste flytur. Konseptet vil gjennomgå en ettårig testfase for å vurdere dets attraktivitet for feriegjester og bedrifter.

Alle klær, hvor som helst

Hva heter denne lille bestemoren? Alle klær, hvor som helst. Et ordspill som vi kan tenke på så mye vi vil, men det har fordelen av å foreslå et konsept som ingen har tenkt på ennå. Any Wear, Anywhere-appen lar reisende forhåndsbestille et sett med klær og deretter hente dem direkte på hotellet ved ankomst. På slutten av oppholdet blir disse klærne returnert, vasket og lagt inn i systemet igjen. Dens viktigste eiendeler? Ifølge Japan Airlines kan det redusere karbonutslipp ved å redusere vekten på fly. Den estimerte besparelsen vil være rundt 10 kg bagasje, eller 7,5 kg mindre utslipp. Dette tilsvarer å bruke en hårføner i 10 minutter om dagen i 78 dager.

«Jeg elsker å reise og har vært i mange fremmede land, men jeg var alltid redd for å dra bagasjen og vaske klærne utenfor.»«, forklarer Miho Moriya, som skapte konseptet for Sumitomo, et japansk klesbestillings-, leverings- og klesvaskfirma. «Når jeg reiser er de tre viktigste tingene for meg overnatting, mat og klær.»legger hun til. «Når vi reiser til utlandet, tilbyr hoteller og restauranter overnatting og mat på stedet, men aldri klær. Hvorfor skal vi nødvendigvis bære våre egne klær?»

Hvordan vil det gå?

Relativ enkel prosess. Brukere av tjenesten kobler seg til siden og velger mellom flere klesalternativer (dame, herre, årstider, størrelser, stiler, antall klær, returmetoder, etc.). Prisene varierer mellom 25 og 45 euro for hele leieperioden. Alle klær er brukt eller overlager fra store merker, og gjenvinnes i stedet for å kastes eller brennes. Tjenesten, som har vært live siden begynnelsen av juli, har allerede mottatt forespørsler fra mer enn 115 forskjellige land. USA og Australia vil være landene med størst etterspørsel.

På slutten av pilotfasen vil Japan Airlines beregne vektbesparelsene og beregne den eksakte utslippsreduksjonen. «Vi må se de endelige resultatene før vi kan avgjøre om denne tjenesten er bærekraftig eller ikke.»sier Maurya og legger til at beregningene vil ta hensyn til utslipp fra levering av klær og vask av klær. De håper deretter å utvide partnerskapet til å omfatte andre flyselskaper som American Airlines, British Airways og Qantas før det kan gjøre det «Gi service over hele verden».

