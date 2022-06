Flytt eller ødelegg rullende steiner med et nærkampvåpen i Fortnite Season 3 Chapter 3 Challenge – Breakflip

I utfordringene til denne nye uken med Fortnite, blir du bedt om å flytte eller ødelegge rullende steiner med et nærkampsvåpen. Men hvordan gjøre det?

Som hver uke i mange sesonger, er nye utfordringer tilgjengelige i Fortnite denne torsdagen ! De lar deg tjene XP, så lenge du fullfører dem. Noen av dem kan imidlertid være vanskelige å gjøre, da de krever at du går til bestemte steder eller utfører uvanlige handlinger.

En av utfordringene i uke 3 i kapittel 3 sesong 3 ber om » Flytt eller ødelegg rullende steiner med et nærkampvåpen «. Men hvor er de rullende steinene og hvordan ødelegger du dem med et nærkampsvåpen? Vi viser deg plasseringene deres!

Hvordan flytte eller ødelegge rullende steiner med et nærkampsvåpen i Fortnite?

Du vil forstå, for å lykkes i denne søken må du finne en rullende stein ! For å ha større sjanse til å finne dem, anbefaler vi at du gå til Reality Fallsdenne nye plasseringen i spillet. Du finner flere bølgende steiner der, som ser slik ut:

En rullende stein i Fortnite

Når du er foran denne steinen, må du bruke et nærkampvåpen for å ødelegge eller fjerne det. Men hva er det egentlig? Nærkampvåpenet er bare… hakke ! Bruk hakken (eller høsteverktøyet) for å ødelegge denne steinen og fullføre oppdraget. Dette oppdraget bør ikke være for vanskelig å fullføre, så lenge du ikke blir eliminert av en motstander før du fullfører det.

