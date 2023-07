Flyttingen ble avbrutt av et toppmøte mellom EU og Latin-Amerika i Brussel mandag og tirsdag.

Ledere for EU og Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) møtes i Brussel mandag og tirsdag for et EU-CELAC-toppmøte. En sikkerhetsomkrets vil bli installert rundt Schumann-rundkjøringen, så det forventes forstyrrelser.

Toppmøtet har som mål å «fornye» EUs forhold til Latin-Amerika og Karibia. Dette er det første slike møte på åtte år.

De 27 stats- og regjeringssjefene i Den europeiske union og representanter for de 33 medlemslandene i CELAC og presidenten for EU-kommisjonen Ursula van der Leyen og den høye representanten for unionen for europeiske anliggender og sikkerhetspolitikk deltar. Joseph Borrell.

CELAC vil bli ledet av Charles Michel, president for Europarådet, og Ralph Gonçalves, statsminister i Saint Vincent og Grenadinene.

Handelsavtalen mellom EU og Mercosur-landene (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay) bør stå i sentrum for diskusjonene. Etter mer enn tjue år med komplekse forhandlinger ble avtalen inngått i 2019, men den er ennå ikke ratifisert på grunn av europeiske bekymringer for miljøpolitikk, spesielt fra Brasil.

Ledere forventes å ta opp støtte til Ukraina og klimaendringer.

Toppmøtet var det tredje møtet mellom EU og CELAC. Det første toppmøtet ble holdt i Santiago (Chile) i 2013, og det andre toppmøtet i 2015 i Brussel.

Under hvert toppmøte som holdes i den europeiske hovedstaden, iverksettes en rekke sikkerhetstiltak som har innvirkning på bevegelsen, har den regionale offentlige mobilitetstjenesten annonsert.

En sikkerhetsomkrets vil bli reist rundt Schumann-rundkjøringen. Det vil bli begrenset trafikk i området. Fotgjengere må ha et adgangsskilt og vise ID for å komme inn i denne omkretsen. Rayers-Center T-banen vil også være stengt for trafikk.

Når det gjelder offentlig transport, blir busser som går gjennom Schumann omdirigert via Maelbeek (linje 12, 21, 22, 27, 36, 60 og 79). En rekke innflyginger til Schumann stasjon vil også bli stengt.