Jean-Paul Trotek, tidligere direktør for Bureau of Intelligence and Analysis (PEA) for sivil luftfartssikkerhet, insisterer på at beslutninger tas «veldig, veldig raskt» bare timer etter en katastrofe som involverer en veldig vanlig type fly. Luftsikkerhet anses som pålitelig i et land som er «bedre».

Hva synes du om de første dataene som ble innhentet fra krasjet i Kina Øst?

«På Flightradar-stedet ser vi flyet i en høyde av ca. 9.000 moh (ca. 9.000 moh. forfatteranm.), dykke mot bakken i ca. 600 km/t før det plutselig styrter i bakken. Ikke i det hele tatt.

Tenk deg at vi står i stor høyde, da gjør piloten et lite dykk for å få nesehastighet, og flyet fortsetter sakte å fly. Dette er triksene vi lærer de første timene med flyleksjonene. En stall i høyere høyde liker den veldig godt. Der er det noe annet.

Det kan ha vært en automatisk pilot som beordret flyet til å lande brått og ikke ble fanget opp av mannskapet, varigheten av styrten, som virket litt overraskende i tre minutter, kan også ha vært flyets handling. Team, men ingenting mer kan sies.»

Når får vi vite mer?

«Kineserne har et veldig effektivt etterforskningskontor, de kan gjenopprette flyregistreringer (data og stemme, redaksjonell merknad) som har overlevd dette sjokket veldig raskt, og derfra kan ikke bare rekonstruksjonen av ruten gjøres nøyaktig, men alle handlinger utført på flyets parametere, pilotenes samtaler, kontrollene … Trenger å vite raskt.

Jeg har aldri møtt hendelser som dette i mitt liv personlig, og tar avgjørelser veldig raskt.

Flyet var pre-737-800 NG, pre-MAX-generasjonen, forbudt å fly etter to dødsulykker. Betraktes denne modellen som pålitelig? Og hva med kinesisk luftfartssikkerhet?

«Jeg har aldri hørt om noe spesielt problem med et fly som dette, det er en etterkommer av den veldig gamle Boeing 737, men den har moderne motorer installert. Flyet fikk ikke samme type skade.

Det er veldig bra for sikkerheten til kinesiske sivile fly.»