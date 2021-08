Flyvertinne Megan Markle og prins Harry betalte ikke prisen på flyet

Prins Harry og kona, Megan Markle, trakk seg offisielt fra kongelige plikter i mars 2020, men tiden de tilbrakte som senior kongelige familiemedlemmer diskuteres fortsatt av de som møtte dem. Hertugen og hertuginnen av Sussex ble bedt om å bli behandlet som andre passasjerer på et fly, som deretter ville inkludere en kvinnelig flyvertinne som de ikke betalte.

Prins Harry og kona Megan vinker når de setter seg på et fly i Sydney via Getty Images Rick Rycroft AFP

Flyvertinnene Harry og Megan ba om å bli behandlet som “vanlige” passasjerer

En assistent som betjente paret på en flytur fra London til Tromsø i 2017, talte Uttrykke Om det som skjedde på flyet.

“Harry og Megan var vakre på hele flyet,” husket han. “De sa til flyselskapet at de skulle behandles som vanlige passasjerer, så vi gjorde ingen unntak eller spesiell service for dem.”

I begynnelsen av flyturen så de på menyen, og jeg kunne se dem diskutere hva de skulle bestille. Da vi gikk med servicevognen, stoppet de meg og spurte meg om en drink og en matbit. Harry spiste frokostte og shortbread, og Megan drakk te, men hun valgte sitronmuffinsen.

Sussex betalte ikke gebyrene sine

Prins Harry og Megan går av så snart de ankommer Chua Kirsty Wigglesworth – Pond / Getty Images

Flyvertinnen beskrev igjen paret som “veldig hyggelige og vennlige”, men “på betalingstidspunktet visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre fordi de ikke ba om regningen, det virket som om de trodde det var gratis.”

“Jeg var for flau til å lytte, så jeg dro,” innrømmet han. “Jeg fikk panikk, så jeg fortsatte flyet og bestemte meg for ikke å be om billettpris, men de krevde at jeg ble behandlet som en vanlig passasjer før flyturen.”

Som det viser seg, trenger ikke betjenten egentlig å bekymre seg for at Bill blir betalt fordi det ikke er av Megan eller Harry. Så hvem la merke til kostnaden? “På slutten av flyturen kom livvakten deres som reiste med dem bort til meg og spurte Bill,” husket hun. “Jeg var veldig avslappet, men samtidig veldig forvirret. Livvakten forklarte meg at hertugen og hertuginnen av Sussex aldri tok penger, og han betaler for alt.

Hertugen og hertuginnen har offentliggjort nyheter om flyoppførselen deres tidligere

Prins Harry og Megan går av flyet etter ankomst til Tabo Dean Levins / Getty Images av AFP

Det Megan og Harry gjorde og ikke gjorde på flyet sitt, gjorde nyheter tidligere, det samme gjorde flygeinnstillingene.

De Skapt kontrovers Harry tok et helikopter og tok for to dager siden ferie på et privatfly med familien etter å ha holdt et annet foredrag om klimaendringer, hvoretter alle holdt en tale om behovet for å redusere karbonavtrykket.

