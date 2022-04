FN suspenderer Russland fra Menneskerettighetsrådet, Ukraina «takk», Kreml beklager (live)

20:02 – G7 kunngjør nye sanksjoner mot Russland

G7-landene kunngjorde nye sanksjoner mot Russland torsdag, og forbyr alle nye investeringer i nøkkelsektorer som svar på «intensifiseringen av den pågående krigen» i Ukraina.

«Vi forbyr nye investeringer i nøkkelsektorer av den russiske økonomien, inkludert energi», heter det i uttalelsen, og refererer til G7s makter som «ytterligere sanksjoner mot det russiske forsvarsetablissementet» og «mot eliter og deres slektninger». Krigen besluttet av Russlands president Vladimir Putin mot Ukraina.

Eksportsanksjonene på enkelte varer vil bli utvidet, og sanksjonene mot banker og russiske offentlige selskaper vil bli utvidet, ifølge teksten.

Selv om embargoen på energiimport ikke har blitt vurdert på dette stadiet, ønsker G7-nasjonene å «gå videre» med sine planer om å redusere Russlands avhengighet av energi, inkludert «gradvis tilbaketrekking av kull fra Russland».

Gruppen på syv stormakter tryglet torsdag Russland om å suspendere den fra FNs menneskerettighetsråd, som ble vedtatt av FNs generalforsamling på ettermiddagen.

19:19 – Russlands suspensjon erklært «ulovlig»

Russlands suspensjon fra FNs menneskerettighetsråd er «ulovlig», sa det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse torsdag.

Russland ser på suspensjonen som «ulovlig og politisk motivert for å overdådig straffe det suverene FN-medlemslandet, som fører en uavhengig innenriks- og utenrikspolitikk».

Russland har besluttet å «utelukke» dette rådet, og russisk diplomati er lagt til.

«Uheldigvis, under de nåværende omstendighetene, er rådet nesten monopolisert av en gruppe stater som bruker det til sine egne opportunistiske formål,» la departementet til.

19:15 – USA kansellerer offisielt Russlands handelsstatus

I en avstemning i Kongressen opphevet USA torsdag offisielt handelsstatusen til Russland og Hviterussland som svar på krigen i Ukraina, og banet vei for straffer mot disse to landene.

Flyttingen, bestilt av president Fidel i midten av mars, har høstet sterk tverrparti støtte i både huset og senatet.

18:11 – Russland oppfordrer FN

FNs generalforsamling suspenderte torsdag Russland i FNs menneskerettighetsråd i Genève på grunn av invasjonen av Ukraina. Nittitre land støttet programmet, som ble lansert av USA.

Av de 193 medlemslandene i Generalforsamlingen stemte 24 mot suspensjonen – den andre i FNs historie siden utvisningen av Libya i 2011 – av USA. Ytterligere 58 land stemte ikke, men stemte ikke, et valg som Kiev fordømte, uten å ta hensyn til to-tredjedels flertall som bare kreves for og imot.







Blant landene som stemte imot, fordømte Kina «nødtilnærmingen», «olje i ilden» og den «farlige presedensen». Iran, Kasakhstan og Cuba stemte også imot. Overraskende nok motsatte Russland, Hviterussland og Syria resolusjonen som ble foreslått på stemmeseddelen.

Til tross for nylig press fra Moskva for å stemme mot land, har mange afrikanske land, inkludert Sør-Afrika og Senegal, ikke stemt for beslutningen om å suspendere Moskva, som «forhåndsbestemte utfallet av undersøkelsen» av menneskerettighetsgrupper i begynnelsen av mars . Råd.

I likhet med Brasil, Mexico og India sitter FN for tiden ved makten. Alle de tre ikke-permanente medlemmene av Sikkerhetsrådet har inntatt samme folkeavstemningsposisjon. Chile på sin side stemte for.

Ifølge Washington er Russlands suspensjon fra Menneskerettighetsrådet, som sitter i Genève, mer enn en identitet, og har økt Moskvas «isolasjon» på den internasjonale arenaen siden invasjonen av Ukraina 24. februar.

Russland har blitt anklaget for krigsforbrytelser og sivile overgrep i okkuperte ukrainske territorier, som Bautista, som fremskyndet Washingtons suspensjon fra Menneskerettighetsrådet.

Moskva har vært et midlertidig medlem av rådet siden 2006 fordi medlemmene kun er tillatt to ganger på rad. Dens nåværende periode slutter i 2023. Ukraina er et av de nåværende medlemmene av rådet.

Offentlig sikkerhet

Resolusjonen vedtatt av generalforsamlingen torsdag, sistnevnte, er en påminnelse om at «et medlem av rådet som begår åpenbare og systematiske brudd på menneskerettighetene kan bli suspendert fra medlemskap i rådet».

Generalforsamlingen uttrykker «dyp bekymring» over «den pågående humanitære og menneskerettighetskrisen i Ukraina, spesielt i møte med rapporter om menneskerettighetsbrudd og overgrep». , Noen ganger er «systemiske» og «internasjonale brudd» den russiske føderasjonens humanitære lov.

Menneskerettighetsrådet er det viktigste FN-organet som er ansvarlig for å fremme dette området. Den ble opprettet i 2006 og består av 47 medlemsland valgt av FNs generalforsamling.

I tillegg til å fremme menneskerettigheter, er formålet å jevnlig gjennomgå situasjonen i FNs medlemsland.

Rådet kan ta opp ethvert spørsmål eller forhold knyttet til menneskerettigheter, inkludert ekstraordinære møter som innkalles til haste. Dette var spesielt nylig for situasjonen i Ukraina, til tross for motstand fra Moskva eller Etiopia.

I kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina har FNs generalforsamling snakket om krigen tre ganger, inkludert torsdagens folkeavstemning.

2. mars, under den første historiske folkeavstemningen, fordømte 141 land Russlands invasjon og tilbaketrekning.

Den 24. mars ba generalforsamlingen om ubegrenset humanitær tilgang og beskyttelse av sivile i Ukraina. På tidspunktet for avstemningen stemte 140 land for, fem mot (de samme fem som 2. mars) og 38 avsto.

18:22 – «Takk» Ukraina

Ukraina «takk» torsdag beslutningen om å suspendere Russland fra FNs menneskerettighetsråd, og sa at «krigsforbrytere» ikke burde være representert der.

Ukrainas utenriksminister Dmitrij Kuleba svarte på Twitter med å si: «Krigsforbrytere har ingen plass i FN for beskyttelse av menneskerettighetene.»

18:29 – FN Stem: Kreml vil fortsette å «forsvare sine interesser»

Kreml uttrykte torsdag beklagelse over Russlands suspensjon fra FNs menneskerettighetsråd, og advarte om at Moskva «ønsker å fortsette å forsvare sine interesser på alle lovlige måter».

– Vi beklager dette og vil fortsette å forsvare og forklare våre interesser på alle lovlige måter, sa Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov til den britiske kanalen Sky News.

NATO-landene bør øke bistanden til Ukraina

NATOs medlemsland er enige om å ytterligere styrke sin støtte til Ukraina «slik at Ukraina kan vinne den russiske invasjonen», sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etter møte med utenriksministrene i organisasjonens hovedkvarter i Brussel torsdag.

Visestatsminister og utenriksminister Sophie Wilmes deltok på et møte med NATO-ministre i Brussel onsdag og torsdag. Diplomatisjefen understreket at drapene i Bautista, Ukraina, bare var toppen av isfjellet. Han understreket sin støtte til Ukraina. Wilms sa at hun var «sjokkert over grusomhetene i Ukraina» og fordømte det sterkt.

Van der Leyen i Kiev

EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen kunngjorde fredag ​​at han ville reise til Kiev for å uttrykke sin «urokkelige støtte» til Ukraina i kampen mot den russiske okkupasjonen.

«Det ukrainske folket fortjener vår enhet. Det er derfor jeg reiser til Kiev i morgen (fredag),» sa den europeiske lederen på en pressekonferanse i Stockholm torsdag.