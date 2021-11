FN-utfordringen til Elon Musk og hans formue: “Jeg ba om en klar plan for å få slutt på sult i verden: der er den!”

Vil Elon Musk og FN få slutt på sult i verden snart? Organisasjonen strekker seg uansett ut til milliardæren og hans endeløse lommer, denne gangen med en detaljert kampplan. Påminnelse, Tesla-sjefen trosset FN å bevise “Hvordan kan du avslutte sult nøyaktig med 6 milliarder dollar”I dette tilfellet lovet han å betale dette beløpet, noe som indikerer at han skyldte “Vær en åpen tolkning, slik at publikum kan se nøyaktig hvordan pengene brukes.”

Shepherds svar til sponsor: David Beasley, administrerende direktør for FNs Verdens matvareprogram (WFP), rapporterer at en detaljert plan nå er tilgjengelig. I en tweet fra 15. november ropte milliardæren: “Elon Musk, du har bedt om en klar plan og åpenhet i regnskapet. Her er de! Vi er klare til å diskutere dette med deg – og alle andre – som mener alvor med å redde liv.”

På det offisielle WFP-nettstedet er flere artikler tilgjengelige for å støtte administrerende direktørs uttalelser økonomisk åpenhet Dette er på Bruk av økonomiske ressurser. Generelt sett koker planen ned til følgende:

3,5 milliarder dollar for mat og levering

2 milliarder dollar i kontanter og matkuponger

700 millioner dollar for å utvikle spesifikke nasjonale strukturer for å implementere og administrere programmet

400 millioner dollar for global og regional ledelse, administrasjon og regnskap for operasjonen

Dermed vil 6,6 milliarder dollar gjøre det mulig å radikalt bekjempe verdens sult, sier FN. Akkurat nå er Elon Musk den eneste superrike som har svart “En unik invitasjon til milliardærer”. Det gjenstår å se om han vil følge opp David Beasleys ledelse, og om den avanserte planen er levedyktig. Hvis dette samarbeidet blir realisert, vil det redde 42 millioner mennesker fra sult i 43 land.